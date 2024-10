Serienhit "Nobody Wants This" bekommt eine zweite Staffel

Serienfans aufgepasst: Netflix hat nach nur zwei Wochen Ausstrahlung bereits eine zweite Staffel der erfolgreichen Serie "Nobody Wants This" angekündigt. Wie The Hollywood Reporter berichtet, bestätigte die Content-Chefin des Streamingriesen bei einer Pressekonferenz offiziell, dass die Geschichte von Joanne (Kristen Bell, 44) und Noah (Adam Brody, 44) weitererzählt wird. "Die Entstehung von „Nobody Wants This“ wird für mich immer ein Höhepunkt meiner Karriere sein. [...] Ich bin so glücklich, dass ich diese Geschichte fortsetzen kann, und zwar an der Seite von Jenni Konner und Bruce Eric Kaplan, von denen ich schon seit 'Girls' ein großer Fan bin", betont Produzentin Erin Foster gegenüber dem Magazin. Jenni und Bruce werden die Produzentin als Runner unterstützen.

Die erste Staffel von "Nobody Wants This", bei der Jack Burditt als Showrunner tätig war, erhielt hervorragende Kritiken und beeindruckende Zuschauerzahlen. Innerhalb der ersten elf Tage wurde die Serie fast 90 Millionen Stunden gestreamt und erreichte in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, Platz eins der Netflix-Charts. In der Rom-Com-Serie steht die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Joanne und Noah im Mittelpunkt, die versuchen, ihre unterschiedlichen Welten zu vereinen. Joanne ist eine moderne Frau ohne religiösen Hintergrund, während Noah als Rabbi tief in seiner jüdischen Gemeinschaft verwurzelt ist. Die Serie behandelt auf humorvolle und einfühlsame Weise die Herausforderungen, die sich aus kulturellen Unterschieden und familiären Erwartungen ergeben.

Es bleibt abzuwarten, worum es in der zweiten Season des Netflix-Hits gehen wird. Die Fans dürfen sich aber sicherlich auf ein paar weitere romantische Szenen zwischen den beiden Hauptdarstellern freuen. Einer hätte damit wohl absolut kein Problem: Kristens Ehemann Dax Shepard (49)! Der Schauspieler war ganz begeistert von der Show – auch die Kussszenen machten ihm nichts aus. Im Interview mit E! News verriet die Schauspielerin diesbezüglich: "Sogar ich kann zugeben, dass ich beim Zuschauen dachte: 'Wow, das ist heiß.' Mein Mann hat dasselbe gesagt. Als er die erste Folge sah, sagte er: 'Oh mein Gott, ich will so sehr, dass du ihn küsst.'"

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell, September 2024, Los Angeles

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Independent Spirit Awards 2015

