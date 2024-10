Sinneswandel? Stefan Raab kehrt ins lineare Fernsehen zurück

Bisher ist Stefan Raabs (57) neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" nur beim Streaminganbieter RTL+ zu sehen – doch das soll sich laut RTL-Chef Stephan Schmitter wohl bald ändern. "Stefan Raab kommt noch dieses Jahr mit einem großen TV-Event ins lineare Fernsehen bei RTL zurück", verriet Stephan im Interview mit dpa und fügte hinzu: "Außerdem wird es im ersten Quartal 2025 gleich mehrere Stefan Raab Abende auf RTL geben, mit seiner ganzen kreativen Palette und in außergewöhnlichen Set-ups." Der Sender spreche aktuell mit Stefan und seinem Team über die finalen Details.

Eine Quelle stellte gegenüber Bild bereits erste Vermutungen zu Stefans potenziellem Sendeplatz im linearen TV-Programm auf. So soll es der Entertainer angeblich auf den Slot abgesehen haben, in dem bis zum 6. November noch die diesjährige DSDS-Staffel ausgestrahlt wird. "Dieser Sendeplatz scheint ihm besonders wichtig zu sein", glaubt ein Insider zu wissen. Das würde bedeuten, dass Stefans Sendung am Mittwochabend zeitgleich mit seiner ehemaligen Show TV Total über die deutschen Bildschirme flackert.

Laut dem Boulevardmagazin habe die erste Folge von Stefans neuem Format in den ersten fünf Tagen bereits mehr als 1,5 Millionen Aufrufe erzielt. Die Quoten seien seither allerdings gesunken, weshalb sich Brancheninsider über die Verlegung ins lineare Fernsehprogramm wundern. Bei Stefans langjährigen Fans scheint seine Show dennoch gut anzukommen – nach Folge eins teilten die Zuschauer ihre Begeisterung in zahlreichen Kommentaren im Netz. "Die neue Show von Stefan Raab ist schon nach zehn Minuten lustiger und unterhaltsamer als die drei Stunden Eventshow vom Samstag. Endlich ist er wieder da. Herrlich" oder "Es ist, als hätten wir 2015 – die Welt ist noch in Ordnung. [...] Ich liebe alles daran und bin sehr glücklich", schwärmten beispielsweise zwei User auf der Plattform X.

Anzeige Anzeige

Raab Entertainment / RTL / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab"

Anzeige Anzeige

Raab Entertainment / Willi Weber Stefan Raab, Entertainer

Anzeige Anzeige