Das Sommerhaus-Stimmungsbarometer sorgt für offene Münder

Beim aktuellen Stimmungsbarometer wird es im Sommerhaus der Stars spannend – für welches Paar sind die Tage in der Show gezählt? Eigentlich waren sich zuvor alle einig: Die Unruhestifter Umut Tekin (27) und Emma Fernlund sollen die Promi-WG in Bocholt verlassen. Auch die Nachrücker Oliver Sanne (38) und Jill Rock gelten als bedrohliche Konkurrenz. Um diese beiden Paare in falscher Sicherheit zu wiegen, planen die übrigen Kandidaten unter der Anleitung von Raúl Richter (37), die Stimmen gleichmäßig untereinander zu verteilen. Doch der Plan geht nach hinten los: Plötzlich stehen der Ex-GZSZ-Star und seine Freundin Vanessa Schmitt mit vier von sieben Stimmen ganz oben auf der Abschussliste und blicken schockiert drein. "Damit haben sie natürlich eine richtige Klatsche bekommen", kommentiert Oliver.

Die Überraschung ist groß – sowohl bei Raúl und Vanessa als bei auch Umut, Oliver und den Anderen, die gänzlich verschont wurden. Das angezählte Paar sieht seine Felle davonschwimmen und will herausfinden, wer für sie gestimmt hat. "Die sind natürlich davon ausgegangen, dass wir sie gewählt haben – was ja auch so war", gesteht Oliver im Interview. Auf Vanessas Nachfrage hin beteuert der Ex-Bachelor aber seine Unschuld. Auch Umut leugnet sein Voting vehement. Tatsächlich haben sich auch die vermeintlichen Allianz-Mitglieder Alessia Herren (22) und Can dafür entschieden, ihre Verbündeten zu hintergehen. "Wir haben gemerkt, wie die Leute uns so langsam ausschließen aus der Allianz. Deswegen nehmen wir ab sofort keine Rücksicht mehr", meinen die beiden. Wer die vierte Stimme abgegeben hat, bleibt unklar.

Dass Raúl und Vanessa mit ihrem Plan beim Stimmungsbarometer gescheitert sind, sorgt bei manchen Bewohnern für gute Stimmung. "Alles läuft nach Plan", freut sich Umut. Die Fans werden davon vermutlich weniger begeistert sein – der Schauspieler und die Influencerin erfreuen sich bei den Zuschauern nämlich großer Beliebtheit und gelten als heiße Favoriten für den Sieg.

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Emma Fernlund und Umut Tekin

RTL Alessia Herren und ihr Mann Can im "Sommerhaus der Stars" 2024

