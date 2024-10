Diese Stars müssen das Sommerhaus nach Exit-Game verlassen

In Folge neun von Das Sommerhaus der Stars steht ein Auszug an. Theresia Fischer (32) und Stefan kämpfen in der Exit-Challenge gegen Tessa (35) und Jakob. Dabei geht es hoch hinaus: Die Männer der Teams schweben an einem Lastenzug in der Luft und halten dabei jeweils einen Korb in der Hand. Die Frauen müssen Gewichte in die Körbe werfen und damit den Partner wieder herunter auf den Boden ziehen. Beide zeigen sich treffsicher – Tessa und Theresia liefern sich ein Kopf an Kopf Rennen. Letztendlich kann sich ein Team durch seine Zusammenarbeit durchsetzen: Stefan und Theresia gewinnen und entscheiden damit den Auszug von Tessa und Jakob aus dem Sommerhaus.

Bereits während des Spiels zeigt sich Tessa, die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidaten, frustriert. "Sag mir nicht, was ich kann", motzt sie ihren Freund an. Die Freude der restlichen Hausbewohner ist riesig: Als sie vom Auszug des unbeliebten Pärchens erfahren, brechen sie in Jubel aus. Vor allem Alessia Herren (22) kann ihr Glück kaum fassen: "Die Hexe ist heute raus", freut sie sich. Bevor sie ihre Sachen packt, bekommen sich Tessa und die 22-Jährige dann auch noch mal in die Haare. "Ihr könnt nach Hause gehen", singt Alessia, während Tessa entgegnet: "Jetzt könnt ihr in Frieden eure Leichenteile grillen." Schon seit Tagen war die Stimmung zwischen der Veganerin und der Tochter von Willi Herren (✝45) geladen.

Mit einer Situation kann sie auch nach ihrem Auszug nicht abschließen: Als Alessia mit einem Messer vor ihr herumfuchtelte. Wie Bild berichtet, zog Tessa daraus sogar rechtliche Konsequenzen. "Ich habe erst langsam realisiert, was da vorgefallen ist. Das war für mich eine Morddrohung und ist durch nichts zu entschuldigen. Deshalb habe ich Anzeige bei der Hamburger Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung erstattet", offenbart die TV-Bekanntheit.

RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im "Sommerhaus der Stars"

RTL Alessia Herren, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2024

