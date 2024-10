Nach ihrem Ehe-Aus: Mimi Fiedler wagt sich wieder ans Daten

Mimi Fiedler (49) kämpft derzeit bei Promi Big Brother um den Sieg. Mit ihren Mitbewohnern im Container spricht die Schauspielerin offen über ihr Liebesleben – nach ihrer Zeit beim großen Bruder steht nämlich ihr erstes Date nach der Trennung von Ehemann Otto Steiner (61) an. Davor hat die Autorin ganz schön Bammel. "Ich hatte noch nie ein Date! Ich habe die immer bei der Arbeit kennengelernt und schwups, war ich verheiratet, verlobt. Ich kann nicht 'Nein' sagen. 'Willst du mich heiraten? Äh, ok, ja'", verrät sie im Gespräch mit Cecilia Asoro (28) und Elena Miras (32).

Die Schweizerin sichert Mimi ihre Unterstützung zu. "Ich werde dir helfen, dass du dich viel mehr liebst. Ich werde dich so pushen, dass du irgendwann in den Spiegel guckst und sagst: 'Ich bin einfach eine geile Sau!' […] Und wenn wir hier raus sind, werden wir einmal pro Woche telefonieren und ich werde dich pushen", verspricht Elena der Unter uns-Bekanntheit. Mimi nimmt das Angebot dankend an – allerdings nicht ohne Gegenleistung: "Dafür mache ich dir dein Haus sauber!"

Vergangenes Jahr machte Mimi ihr Ehe-Aus publik. Die Trennung von dem Produzenten traf die 49-Jährige dabei schwer – beinahe wäre es sogar zu einem Alkoholrückfall gekommen. "Stabil bin ich erst seit vier Wochen vielleicht. Sodass ich morgens aufstehe und sage: 'Okay, der Tag könnte jetzt auch mal mit nicht 80 Mal weinen sein.' Für mich ist Stabilität, nicht rückfällig zu werden, nicht an Alkohol zu denken", verriet die trockene Alkoholikerin Ende September im RTL-Interview.

Anzeige Anzeige

SAT.1 Mimi Fiedler bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

Getty Images Otto Steiner und Mimi Fiedler beim Deutschen Fernsehpreis 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige