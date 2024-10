Nach Verena und Bea: Welcher Promi-BB-Star soll nun fliegen?

Auch an Tag elf rollen im berüchtigten Promi Big Brother-Container wieder die Köpfe: Einer der übrigen Kandidaten muss das Feld noch heute räumen und hat die Chance auf den diesjährigen Sieg damit verloren. Doch wie sieht es aus, welchen Bewohner wollen die Zuschauer heute fliegen sehen? Die Auswahl ist groß: Haben die Fans womöglich genug von den Liebeleien von Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) und kicken einen der beiden raus oder trifft es vielleicht doch die Ex des Love Island-Stars Elena Miras (32)?

Doch noch weitere Kandidaten stehen zur Auswahl: So sind auch noch TV-Bekanntheit Matthias Höhn (28), Schauspielerin Mimi Fiedler (49), Ex-Fußballer Max Kruse (36), "Big Brother"-Legende Alida Kurras (47), Sänger Daniel Lopes (47), Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28), "Balko"-Darsteller Jochen Horst (63), Realitystar Cecilia Asoro (28) und Content Creator Sinan Movez (19) im Container. Doch die Chance auf den Sieg könnte sich der TikTok-Star möglicherweise schon selbst verbaut haben. Erst gestern deutete er an, kurz vor dem freiwilligen Exit zustehen – vielleicht ist das für die Zuschauer Grund genug, ihn tatsächlich nach Hause zu schicken.

Bisher mussten erst zwei der zu Beginn 14 Kandidaten Promi-BB verlassen. Radiomoderatorin Verena Kerth (43) wurde nach zehn Tagen als allererste von den Zuschauern nach Hause geschickt. Noch am selben Abend traf es ihre Mitstreiterin Bea Peters (42), die zuvor in einem Duell um die Hoffnung auf ihren Verbleib in der Show kämpfen musste.

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Joyn Sinan Movez, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

