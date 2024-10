Als Neu-Mama: Jennifer Lange feiert ihren 31. Geburtstag

Am vergangenen Freitag feierte Jennifer Lange ihren 31. Geburtstag – offenbar ein ganz besonderer Moment für die ehemalige Bachelor-Kandidatin, denn erstmals zelebriert sie ihren Ehrentag als Mutter ihres einmonatigen Sohnes Anton. Auf Instagram erklärt die Reality-TV-Bekanntheit nun stolz: "Mein erster Geburtstag zu dritt, mein erster Geburtstag als Mama." Vor einem Jahr habe ihre Welt noch ganz anders ausgesehen, aber sie sei überglücklich über ihr neues Leben: "Ich habe mir oft neue Abenteuer gewünscht [...] und jetzt bin ich mitten drin. In dem wohl größten, herausforderndsten und schönsten Abenteuer meines Lebens."

Neben den emotionalen Zeilen teilt Jennifer auch einige Bilder von ihrer Geburtstagsfeier. Ihren Ehrentag hat die frisch gebackene Mutter offenbar gemeinsam mit ihrem Ehemann Darius Zander und Sohnemann Anton Zuhause verbracht. Auf einem Foto sieht man einen liebevoll mit Geschenken gedeckten Tisch. Als Highlight steht eine Benjamin Blümchen Torte mit vielen bunten Kerzen für die 31-Jährige bereit. "PS: Benjamin Blümchen Torte geht immer", kommentiert Jenni den Schnappschuss humorvoll.

Hinter Jennifer liegt ein ereignisreiches Lebensjahr. Neben der Geburt ihres ersten Kindes im September erreichte die Influencerin in diesem Jahr noch einen weiteren Meilenstein: Sie und ihr Partner Darius gaben sich das Jawort. Am 9. August schlossen die Content-Creatorin und der Musiker im Standesamt in Bremen den Bund der Ehe. Im Netz ließ Jennifer ihre Community später an der intimen Zeremonie teilhaben. Unter anderem teilte sie den romantischen Moment, in dem sie und ihr Liebster sich die Eheringe anstecken und sich im Anschluss küssen.

Instagram / jenniferlange Darius Zander, Jennifer Lange und ihr Sohn Anton im Oktober 2024

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange im Mai 2024

