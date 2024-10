Artem Chigvintsev und Nikki bekommen gemeinsames Sorgerecht

Für Artem Chigvintsev (42) und Nikki Garcia, besser bekannt als Nikki Bella (40) gibt es wichtige Neuigkeiten in ihrem Scheidungs- und Sorgerechtsstreit. Laut TMZ entschied am Dienstag ein Gericht im Napa County, Kalifornien, dass der professionelle Tänzer und die ehemalige WWE-Wrestlerin sich das Sorgerecht für ihren vierjährigen Sohn Matteo teilen werden. Nikki hatte vor etwas mehr als einem Monat die Scheidung von dem 42-Jährigen eingereicht.

Im Gegensatz zu Artem, der von Anfang an um gemeinsames Sorgerecht bat, hatte Nikki ursprünglich das alleinige Sorgerecht für Matteo beantragt sowie überwachte Besuchszeiten für Artem und die Teilnahme an Erziehungskursen gefordert. Das Gericht lehnte ihre Anträge ab und ordnete stattdessen an, dass beide Elternteile an Elternkursen teilnehmen sollen, um eine harmonische Zusammenarbeit zum Wohl ihres Kindes zu gewährleisten. Außerdem wurde ein Prozess zur Scheidung des Paares für Dezember angesetzt, der über zwei Tage stattfinden soll.

Die Beziehung zwischen dem Ex-Paar ist ziemlich angespannt. Noch vor der Trennung beschuldigte die Sportlerin die Dancing with the Stars-Bekanntheit Ende August der häuslichen Gewalt. Sie behauptet, Artem habe sie vor den Augen ihres gemeinsamen Sohnes mehrfach zu Boden geworfen und festgehalten. Daraufhin war Artem verhaftet und in Polizeigewahrsam genommen worden. Wie TMZ berichtete, hatte Nikki daraufhin sogar eine einstweilige Verfügung gegen den Vater ihres Kindes eingereicht.

Getty Images Artem Chigvintsev, Profitänzer

Instagram / thenikkibella Nikki Bella, Reality-TV-Star

