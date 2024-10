Katja Krasavice und Twenty4tim begeistern mit Oldies-Look

Twenty4tim (24) überrascht seine Fans gerne mit aufwändigen Verwandlungen. Gemeinsam mit Katja Krasavice (28) hat er sich für Halloween etwas ganz Besonderes ausgedacht. In einem Instagram-Video präsentieren die Influencer nun ihr Partnerkostüm. Darin sind die beiden mit prothetischem Make-up als altes Ehepaar gestylt. Katja rollt auf einem elektrischen Rollstuhl durch eine Fußgängerzone, während der ehemalige Dschungelcamper an einem Krückstock geht. Perfektioniert wird ihr Look durch Klamotten, die aus den Kleiderschränken ihrer Großeltern stammen könnten. Den Schminkexperten erkennt man beinahe nur noch durch seinen trendigen Schlappen.

Bei den Fans kommt die Aktion sehr gut an. "Meinen Respekt für diese Arbeit und diesen Aufwand, so eine krasse Verwandlung hinzulegen – einfach mega!", schwärmt ein Follower unter dem Post. Ein anderer User witzelt: "Auf geht's zum gemeinsamen Bingo-Abend!" In seiner Story dokumentiert Tim die gesamte Transformation. Während dem Realitystar ein neues Riechorgan modelliert wird, wirft Katja ein: "Das ist die Nase, die ich vor drei OPs hatte!" Beide zeigen sich außerdem schwer beeindruckt von der Arbeit der Maskenbildner und bewundern ihre neuen Looks.

Erst vor wenigen Wochen brachte Tim die Social-Media-Welt mit einer neuen Frisur zum Staunen. Der 24-Jährige präsentierte im September erstmals seinen Buzz-Cut im Netz. Den Bad-Boy-Look vervollständigte damals eine dicke Goldkette, eine Lederjacke und temporäre Tattoos an seinem Hals. Influencerin Gerda Lewis (31) war begeistert von der Typveränderung. "Ich wusste, dass das mega aussehen wird", kommentierte sie den Post.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Katja Krasavice und Twenty4tim, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im September 2024

Anzeige Anzeige