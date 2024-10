Nicole Kidman reist nach Beerdigung ihrer Mama aus Sydney ab

Nicole Kidman (57) befand sich anlässlich der Beerdigung ihrer Mutter Janelle in ihre Heimatstadt Sydney. Nachdem die Trauerfeier nun beendet ist, verlässt die Schauspielerin Australien wieder. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, wirkt der Hollywoodstar sichtlich bedrückt und ihm ist die Trauer ins Gesicht geschrieben. An ihrer Seite hat Nicole ihren Ehemann Keith Urban (56) sowie ihre beiden Töchter. Die Filmdarstellerin ist in ein komplett schwarzes Outfit gekleidet und trägt eine dunkle Basecap sowie Sonnenbrille, die ihre Augen verbirgt. Auch Nicoles Partner sieht auf den Aufnahmen betroffen aus.

Die traurige Nachricht über den Tod ihrer Mutter erreichte Nicole nur wenige Stunden bevor sie auf den Filmfestspielen in Venedig für ihre Rolle in "Babygirl" ausgezeichnet wurde. Nachdem sie kurz nach ihrer Ankunft in Venedig von dem Ableben ihres Elternteils erfahren hatte, verließ die "Zauberhafte Schwestern"-Bekanntheit die Veranstaltung umgehend. Anschließend machte sie sich auf direktem Weg nach Australien zu ihrer Familie. Janelle verstarb im September 2024 im Alter von 84 Jahren.

Wie sehr sie zu ihrer Mutter aufsah, betonte Nicole unter anderem in einem früheren Interview aus dem Jahr 2020 mit Sydney Morning Herald. In diesem bezeichnete sie Janelle als "ihre Mentorin, Führerin und Beschützerin." Die blonde Schönheit habe es ihr zu verdanken, dass sie heute derart erfolgreich sei. Nicole schwärmte: "Sie hat mir das Feuer gegeben, die Karriere zu verfolgen, die ich habe, weil ich ihr immer gefallen wollte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Mutter Janelle im März 2020