Prinz Harry und Meghan haben wohl Haus in Portugal gekauft

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) haben sich ein neues Zuhause in Europa geschaffen – allerdings nicht in England. Laut Berichten der Daily Mail hat das Paar ein Haus in Portugal erworben. Ihre letzte Heimat in Großbritannien, Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor, mussten die beiden im vergangenen Jahr räumen. Dies geschah aufgrund einer Aufforderung von Harrys Vater, König Charles III. (75).

Portugal scheint für die Eheleute eine attraktive Option zu sein – nicht zuletzt weil dort auch Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (34) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (38) einen Wohnsitz haben. Die beiden besitzen ein Haus im luxuriösen CostaTerra Golf and Ocean Club. Es wird vermutet, dass Meghan und Harry die Nähe zu Eugenie und ihrer Familie schätzen und möglicherweise deswegen gemeinsame Zeit dort verbringen möchten.

Der Erwerb eines Hauses in Portugal könnte für Meghan und Harry auch weitere Vorteile mit sich bringen: Durch ihre neue Immobilie in einem EU-Land könnte Meghan ein sogenanntes Goldenes Visum erhalten, das ihr die uneingeschränkte Einreise in die 26 Länder des Schengen-Raums ermöglicht. Ihr Hauptwohnsitz bleibt zwar Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien, doch die Verbindung zu Europa und insbesondere zu Harrys Familie könnte künftig stärker gepflegt werden. Die Entscheidung, ein Haus in Portugal zu kaufen, könnte ein Zeichen dafür sein, dass das Paar trotz aller Turbulenzen den Kontakt zu den royalen Mitgliedern nicht vollständig abbrechen möchte.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, Juni 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2018

