Anderes Leben dank Taylor Swift: Travis Kelce ist sprachlos

Seit über einem Jahr sind Taylor Swift (34) und Travis Kelce (35) nun schon ein Paar. In dieser Zeit durfte der NFL-Star viele Berühmtheiten treffen, die er ohne die Sängerin wahrscheinlich nie kennengelernt hätte. "Ich kann einfach nicht fassen, was vor sich geht. Es ist wie ein Traum", schwärmte Travis nun in seinem Podcast "New Heights". Dank TayTay habe er bereits mit Schauspielern wie Hugh Jackman (56) und Ryan Reynolds (47) an einem Tisch gesessen.

"Ich weiß nicht, womit ich dieses Leben verdient habe, ich habe auf jeden Fall Glück", betonte er weiter und spielte damit sicherlich auch auf seine Beziehung mit Taylor an. Immer wieder zeigen sich die "Cruel Summer"-Interpretin und der Sportler total verliebt auf Events. Zuletzt kuschelten sie bei einem Basketball-Spiel. Diese öffentlichen Liebesbekundungen sind die Fans der US-Amerikanerin nicht gewohnt. Denn in den sechs Jahren, die sie mit dem Schauspieler Joe Alwyn (33) zusammen war, lieferte sie kaum Pärchenauftritte.

Ihre aktuelle Beziehung scheint beiden sehr viel zu bedeuten, da Travis im November 2023 sogar nach Argentinien reiste, um Taylors "Eras"-Tour in Buenos Aires beizuwohnen und dabei ihren Vater, Scott Swift, kennenzulernen. Taylor sorgte während der Show für einen besonderen Moment, als sie den Songtext von "Karma" ihrem Freund zu Ehren anpasste, was das Publikum begeisterte.

Getty Images Travis Kelce, Sportler

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

