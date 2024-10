Michelle Hunzikers neues Foto löst Fitness-Diskussion aus

Michelle Hunziker (47) hat mit einem neuen Foto auf Instagram für Aufregung gesorgt. Die beliebte Moderatorin zeigt sich darauf in einer kämpferischen Pose, die viele ihrer Follower zum Staunen brachte. Mit strengem Dutt und dramatisch geschminkten Smokey Eyes posiert Michelle mit verschränkten Armen und selbstbewusstem Blick vor der Kamera. Insbesondere ihre Oberarme, die auf dem Schnappschuss auffallend muskulös wirken, sorgten für hitzige Diskussionen in der Kommentarspalte.

Die Reaktionen in Michelles Fangemeinde vielen gemischt aus. Während viele sie für ihre Fitness loben und als starke Frau feiern, gibt es auch kritische Stimmen. Einige Follower sind der Meinung, dass ihre Arme zu muskulös aussehen und äußerten Besorgnis darüber, dass sie es mit dem Training übertrieben habe. Ein Nutzer kommentierte sogar: "Das sind doch die Arme eines Mannes, oder?" Trotz dieser Kritik gab es auch viel Unterstützung aus Michelles internationaler Community, welche die breiten goldenen Armreifen als humorvolle Anspielung auf DC-Superheldin Wonder Woman zu deuten wusste.

Michelle, die als Moderatorin nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und der Schweiz eine große Fangemeinde hat, ist bekannt für ihr offenes Wesen. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Fotos aus ihrem Alltag, sei es mit ihrer Familie oder beim Sport. Die dreifache Mutter betont oft, wie wichtig ein gesundes und aktives Leben für sie ist. So dient die sportliche Routine nicht nur als Mittel zur Fitness, sondern ist für sie auch ein wichtiger Ausgleich zum Beruf. Zu den kritischen Kommentaren unter ihrem neusten Foto hat sich die ehemalige Wetten, dass..?-Moderatorin bisher nicht geäußert.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im Urlaub im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrem Enkel Cesare

Anzeige Anzeige