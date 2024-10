Nach Trennung: Halle Bailey verzaubert in sexy Glitzerkleid

Halle Baileys (24) neuester sexy Fashion-Moment versetzt ihre Fans in große Aufregung. Am Dienstag postete die Arielle-Darstellerin ein Video auf Instagram, in dem sie ein funkelndes, hautenges Maxikleid trägt. "Halos Mama auf dem Weg zur The Line Premiere. Es ist mir eine Ehre, Teil eines so wunderschönen Films zu sein", schrieb sie in der Bildunterschrift und bezog sich dabei auf ihren 9 Monate alten Sohn. In dem Clip posiert sie in einem Badezimmer und präsentiert sich in einem hellgrünen, figurbetonten Paillettenkleid mit langen, ausgestellten Ärmeln. Zu ihrem Look kombiniert sie bronzefarbene Riemchensandalen, ihr Haar fällt in der Sequenz in voluminösen Wellen und umschmeichelt ihre Schultern. Dieser "Rachekleid"-Moment kommt kurz nach der Trennung von ihrem Ex-Partner DDG (27).

In den Kommentaren zu Halles Post kommen ihre Follower aus dem Staunen über den reizenden Auftritt gar nicht mehr heraus. "So geht man mit einer Trennung um, okay", schrieb ein Bewunderer, während ein anderer anmerkte: "So zeigt man einem Ex, was Sache ist!" Ein dritter Unterstützer fügte hinzu: "Jap, er hat es richtig vermasselt". Ihr Ex-Freund gab Anfang Oktober in einer Erklärung in seiner Instagram-Story das Ende der Beziehung bekannt. "Nach langer Überlegung und intensiven Gesprächen haben Halle und ich beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Die Entscheidung war nicht leicht, aber wir glauben, dass es der beste Weg für uns beide ist", hieß es darin. Die beiden wurden erstmals im Januar 2022 romantisch miteinander in Verbindung gebracht und begrüßten Ende vergangenen Jahres ihren gemeinsamen Sohn Halo.

Erst vor wenigen Tagen ließ Halle ihre Fans auf Snapchat an den Herausforderungen, eine berufstätige Mutter zu sein, teilhaben. Während sie auf dem Weg zur Premiere in New York war, erklärte sie zu einem Foto von sich im Flugzeug, auf dem sie traurig aussieht: "Ich fliege heute Nacht für einen Tag irgendwohin, aber habe starke Angstzustände, weil ich ohne meinen Sohn unterwegs bin. Hat jemand Tipps für Mütter, die immer noch Schwierigkeiten damit haben, wenn sie für die Arbeit wegmüssen?" Später postete sie ein weiteres Foto von einem Glas Champagner und schrieb dazu: "Vielleicht hilft ein bisschen Sekt."

Getty Images Halle Bailey und DDG, 2024

Instagram / hallebailey Halle Bailey mit ihrem Sohn Halo

