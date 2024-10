Sängerin Jasmin Herren musste plötzlich in die Notaufnahme

Jasmin Herren (45), die Witwe des Sängers Willi Herren (✝45), musste am Donnerstag unerwartet in die Notaufnahme. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Sängerin von starken Schmerzen im Oberbauch und Muskelkrämpfen geplagt, die einen sofortigen Krankenhausbesuch erforderlich machten. Auf Instagram teilte sie sichtlich mitgenommen ihren Fans mit, dass sie an den Tropf musste und zeigte sich dabei erschöpft im Krankenhausbett.

Nach einigen Stunden Ruhe gab Jasmin ein Update zu ihrem Gesundheitszustand. Sie berichtete, dass sie Fieber habe und ihr Darm entzündet sei. Außerdem stehe ihr eine Magenspiegelung bevor. "Ich habe echt Schiss davor", gestand sie offen in ihrer Story. Den genauen Auslöser für ihre Beschwerden wollte sie nicht preisgeben, aber sie versuche, positiv zu bleiben und hoffnungsvoll nach vorne zu schauen.

Ihr Partner Philipp Bender ist mit Jasmin im Krankenhaus und leistet ihr dort emotionalen Beistand. Die beiden sind seit einiger Zeit ein Paar und meistern gemeinsam die Herausforderungen des Lebens. Für Jasmin, die den tragischen Verlust ihres Ehemannes Willi Herren im April 2021 verkraften musste, ist Philipp mittlerweile eine wichtige Stütze.

