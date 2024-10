Brief aufgetaucht: Liam Payne schrieb an sein jüngeres Ich

Nach dem tragischen Tod von Liam Payne (✝31) am 16. Oktober gab es medial ein Recap zu einem Brief, den der Sänger im Jahr 2020 an sein zehnjähriges Ich schrieb. In den emotionalen Zeilen, die er damals bei BBC Radio 1 vortrug, spricht Liam zu seinem jüngeren Selbst über seine Reise zum Ruhm mit One Direction und seine Erfahrungen als Vater seines Sohnes Bear. In dem Brief ermutigt er sich selbst, an sich zu glauben und die Selbstzweifel endlich abzulegen. Radiomoderator Scott Mills teilte den Brief am 17. Oktober erneut mit seinen Hörern, um die erschreckenden Ereignisse gemeinsam aufzuarbeiten.

Scott berichtet in seiner Radiosendung, dass er Liam während der Pandemie gebeten hatte, einen Brief an sein zehnjähriges Ich zu schreiben. "Liams Brief ist heute besonders ergreifend", sagt er. In dem Schreiben ermutigt Liam sein jüngeres Ich, das Singen niemals aufzugeben. Er reflektiert nicht nur über seine Zeit bei The X Factor , sondern auch wie er Cheryl Cole (41), die spätere Mutter seines Sohnes, kennenlernte. Er berichtet über die Höhen und Tiefen seiner Karriere, die Bedeutung von Familie und rät sich selbst, die Momente mit den Liebsten noch mehr zu genießen.

Liam, geboren am 29. August 1993, zeigte schon früh eine Leidenschaft für die Musik. 2008 nahm er erstmals an "The X Factor" teil, schied jedoch recht früh aus. Erst bei seiner Rückkehr in die Show 2010 sollte sich sein Leben nachhaltig ändern. Zusammen mit Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) gründete der damals 16-Jährige One Direction, eine der erfolgreichsten Boybands der letzten Jahrzehnte. Freunde und Familie erinnern sich an ihn als liebevollen Vater und leidenschaftlichen Künstler, der in den Herzen der Fans garantiert noch lange Zeit weiterleben wird.

Getty Images Liam Payne in New York City 2019

John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRIT Awards 2018