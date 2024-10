Darum zeigt sich Timothée Chalamet nicht mit Freundin Kylie

Timothée Chalamet (28) und Kylie Jenner (27) sollen eine glückliche Beziehung führen, doch gemeinsame Auftritte und Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit sind eher die Ausnahme. Und dafür gibt es auch einen guten Grund, wie ein Insider jetzt verrät.

"[Timothée] hat zu viele wichtige Filme in Arbeit [und] will nicht, dass [ständige Schlagzeilen über] seine Beziehung zu Kylie [...] seine Karriere überschatten", erklärt die Quelle gegenüber OK!. Die beiden seien immer noch ein Paar, wollen ihre Liebe aber weiterhin aus der Öffentlichkeit raushalten. Und Kylie sei damit absolut einverstanden.

Allerdings soll Kylies Familie, der berühmte Kardashian-Jenner-Clan, wenig von der Vereinbarung des Paares halten. Vor allem ihre große Schwester Kim Kardashian (43) und Mama Kris Jenner (68) versuchen sie offenbar immer wieder zu überreden, mehr von sich und Timothée preiszugeben. "Ihre Schwester Kim und ihre Mutter Kris sind der Meinung, dass sie eine großartige Gelegenheit vergeudet und die Romanze im Grunde ausnutzen sollte", meint der Insider. Kylie gehe aber nicht darauf ein: "Sie liebt Timothée und möchte, dass diese Beziehung funktioniert."

Daten sollen sich Timothée und Kylie bereits seit Herbst 2023. Einen seltenen, aber offiziellen Auftritt gab es unter anderem bei den Golden Globes Anfang des Jahres. Die beiden saßen nebeneinander und knutschten ganz offen, während im Hintergrund die Preisverleihung lief. Obwohl das Paar beruflich immer wieder längere Zeit getrennt ist, soll es mittlerweile richtig ernst sein. Der Insider berichtet weiterhin: "[Kylie] ist unglaublich glücklich mit ihm. Sie war noch nie zuvor so verliebt. [...] Er liebt sie so sehr und ist respektvoll gegenüber ihrem gesamten Umfeld. Die Dinge blühen zwischen ihnen jeden Tag mehr und mehr auf."

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

