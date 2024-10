Laura Marias Bruder steht trotz Drama zu Pietro Lombardi

In der Nacht zum 7. Oktober kam es in der Villa von Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) zu einem Polizeieinsatz. Seither steht der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum. Auch spekulierten zahlreiche Medien über eine Trennung der beiden. Doch der DSDS-Juror und die Influencerin dementieren diese Gerüchte vehement und präsentieren sich als harmonische Einheit im Netz. Auch Lauras Bruder Denis scheint sich für die Beziehung der beiden einzusetzen. "Denis steht weiter hinter Pietro", soll eine Bekannte der Familie gegenüber Bild verraten haben.

Laut Berichten der Boulevardzeitung sind Denis und sein Schwager in spe gute Freunde. Auch mit Denis' langjähriger Partnerin Tatjana soll sich der Sänger blendend verstehen. "In Denis und Tatjana hat Pietro eine Art zweite Familie gefunden", macht die interne Quelle deutlich. Doch nicht alle Angehörigen von Laura scheinen ein Fan von dem einstigen DSDS-Sieger zu sein. Das Blatt will wissen, dass die Eltern der Influencerin ihrer Tochter zur Trennung geraten haben.

Pietro und Laura lernten sich 2020 kennen und noch im selben Jahr stellte der Popsänger die Influencerin der Öffentlichkeit als seine Freundin vor. Seither ist ihre Beziehung geprägt von zahlreichen Trennungen. Doch immer wieder fanden der Musiker und die Social-Media-Bekanntheit zueinander. Im August 2022 krönte die Geburt von Sohn Leano ihre turbulente Liebe. Im Januar des letzten Jahres durfte sich das Paar dann erneut über Nachwuchs freuen: Ihr Sohn Amelio erblickte das Licht der Welt.

Getty Images Pietrio Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

