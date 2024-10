Klinikaufenthalt mit Sohn Keksi: Wie geht es Jennifer Saro?

Nach beunruhigenden Bildern aus einem Krankenhaus meldet sich Jennifer Saro (28) wieder bei ihren Fans und gibt in ihrer Instagram-Story ein Gesundheitsupdate von Keksi. "Wir sind wieder entlassen worden. Keks geht es auch gut, er hat ganz viel geschlafen", verkündet sie erst mal die guten Nachrichten. So sonderlich zufrieden wirkt die ehemalige Bachelorette aber nicht. Der Grund: Sie weiß nach wie vor nicht, was der Grund für die Krampfanfälle ihres Sohnes ist. "Dieses Mal wurden auch keine Tests gemacht, also kein EEG, verstehe ich nicht ganz. Im Prinzip haben die eigentlich überhaupt nichts gemacht, außer ihn an so ein Gerät angeschlossen und Sauerstoff et cetera überwacht", berichtet die Beauty.

Epilepsie sei es wohl nicht – jedenfalls konnte das bei keinem Test diagnostiziert werden. Jennifer wirkt ratlos: "Das Ding ist, man kann halt nichts machen, außer abwarten, bis der nächste Anfall dann kommt und dabei dann irgendwas herauskommt." Sie lässt sich aber nicht unterkriegen. "Ich bin mittlerweile auch ein bisschen gefasster, was das Ganze angeht", erzählt sie. Eine Sache lässt ihr aber keine Ruhe: "Ich will gar nicht so ins Detail gehen. Das Einzige, was mir eine innere Unruhe gibt: Hätte ich ihn nicht zu mir ins Bett geholt und hätte er nicht direkt neben mir geschlafen, hätte ich es einfach nicht mitbekommen." Den kleinen Mann zur Überwachung immer bei sich schlafen zu lassen, sei für die alleinerziehende Mama aber auch keine Option: "Ich kann ihn nicht in meinem Bett schlafen lassen, weil wenn er irgendwie wach wird und ich es nicht sofort merke, dann kann er ja aus dem Bett fallen. Egal, was ich dahin bauen würde, der krabbelt und steigt darüber", überlegt sie verzweifelt.

Für die 28-Jährige und das Kleinkind war es schon der dritte Krankenhausaufenthalt in nur wenigen Monaten. Regelmäßige Arztbesuche sowie eine ständige Physio- und Ergotherapie gehören bei dem Mutter-Sohn-Duo mittlerweile zur Routine, seit Keksi Anfang dieses Jahres eine lebensverändernde Diagnose erhielt. Der Kleine leidet an dem Prader-Willi-Syndrom – einem seltenen Gendefekt, durch den geistige, sprachliche und körperliche Einschränkungen entstehen.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi, Mai 2024

