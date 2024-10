Bruce Springsteen verrät Details zu seinem kommenden Biopic

Bruce Springsteen (75) hat sich jetzt zu der bevorstehenden Verfilmung seines Lebens geäußert. Der Film mit dem Titel "Deliver Me From Nowhere" basiert auf Warren Zanes' Buch über die Entstehung des ikonischen Albums "Nebraska" von 1982. Bruce, in der Musikszene auch bekannt als "The Boss", verriet in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone: "Ich habe die Drehbücher gesehen und mit dem Regisseur gesprochen. Sie stellen gerade alles zusammen, deshalb habe ich noch nicht allzu viel dazu zu sagen, aber ich freue mich darauf." Der Sänger soll demnach von "The Bear"-Darsteller Jeremy Allen White (33) verkörpert werden, während Jeremy Strong (45), bekannt aus der Serie "Succession", die Rolle seines Managers Jon Landau (✝63) übernehmen wird.

Das Album "Nebraska" gilt als eines der persönlichsten Werke von Bruce. Entstanden in den frühen 1980er-Jahren unter eher zufälligen Bedingungen, zeigt es die emotionalen Turbulenzen des Künstlers zu dieser Zeit. Die ursprünglichen "Electric Nebraska Sessions" fanden bei dem mittlerweile 75-Jährigen und der E Street Band zu Hause in New Jersey statt. Obwohl diese Aufnahmen nicht für das Album verwendet wurden, erwiesen sie sich als bedeutend für spätere Erfolge wie "Born in the USA". Ebenfalls wird "Nebraska" hochgeschätzt und rangiert auf Platz 150 der "500 Greatest Albums of All Time" des legendären Rolling-Stone-Rankings.

Jeremy Allen White wird sich bald in das Abenteuer stürzen, den Gitarristen zu verkörpern. Bei den Emmy Awards 2024, bei denen er für seine Rolle in "The Bear" ausgezeichnet wurde, äußerte er sich begeistert über das Projekt, hielt sich aber mit Details zurück. Der 33-Jährige wies darauf hin, dass er auf "ein wirklich wunderschönes Team von Leuten" zählen kann, was ihm hilft, die Rolle auf den Punkt zu bringen, und schätzte Bruces Unterstützung. Die Dreharbeiten unter der Leitung von Scott Stuber (55) sollen im Herbst beginnen.

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Getty Images Bruce Springsteen im November 2019 in New York City

