"Ich bin so enttäuscht": Pink sagt mehrere ihrer Konzerte ab

Pink (45) hat überraschend mehrere Konzerte am Ende ihrer "Trustfall"-Tour abgesagt. Die Sängerin teilte auf Instagram mit: "Aus Gründen, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, müssen wir die nächsten vier Shows in Lincoln, Sioux Falls, Milwaukee und Des Moines verschieben." Sie zeigte sich sichtlich traurig und fügte hinzu: "Ich bin so enttäuscht, diese Nachricht zu teilen, aber wir arbeiten daran, diese Shows so bald wie möglich neu zu terminieren." Pink versicherte ihren Fans, dass die Tickets für die neuen Termine gültig bleiben: "Bitte behaltet die Updates im Auge – wir haben bald mehr Informationen. Danke für euer Verständnis. Ich freue mich darauf, euch alle sehr, sehr bald zu sehen. Liebe und Gesundheit an euch alle."

Der genaue Grund für die Absage der Konzerte ist bisher unklar. Bereits im Sommer musste die Sängerin ein Konzert ihrer "Summer Carnival"-Tour auf ärztlichen Rat hin absagen, wie Fox News berichtet. Pink ist bekannt für ihre leidenschaftlichen Auftritte, bei denen sie Gesang, Tanz und akrobatische Elemente kombiniert. Anfang dieses Jahres setzte sie trotz einer Knieverletzung ihre Luftakrobatik während eines Konzerts im Allegiant Stadium in Las Vegas fort. In einem online geteilten Video ist zu sehen, wie sie mit Unterstützung auf die Bühne hinkt und sagt: "Danke, Leute. Man braucht keine Knie zum Fliegen. Ich komme nach hinten zu euch!"

Pink, die mit ihrem Ehemann Carey Hart (49) zwei Kinder hat, teilt in den sozialen Medien gerne Einblicke ihres Familienlebens und zeigt sich nahbar und bodenständig. Ihre Fans schätzen Pink, mit bürgerlichem Namen Alecia Beth Moore Hart, für ihre Ehrlichkeit und ihr Engagement, etwa im Bereich sozialer Gerechtigkeit und Tierschutz. Trotz der Herausforderungen, die das Tourleben mit sich bringt, setzt Pink alles daran, ihren Anhängern unvergessliche Shows zu liefern. Ihre Hingabe und Leidenschaft für die Musik sind ungebrochen, und so warten viele Fans gespannt auf die neuen Termine ihrer verschobenen Konzerte.

Getty Images Pink, Sängerin

