Laura Maria Rypa trotzt Trennungsgerüchten mit neuen Fotos

Laura Maria Rypa (28), die Verlobte von Pietro Lombardi (32), überraschte ihre Fans mit einem neuen Lebenszeichen aus ihrem Alltag. Inmitten der Gerüchte um Gewaltvorwürfe und einen Polizeieinsatz in ihrer Villa meldete sich Laura jetzt demonstrativ auf Social Media zurück. Neben einem süßen Foto, das ihre beiden Kinder eng an sie gekuschelt zeigt, teilte die Influencerin auch Einblicke in die Baustelle des Hauses, welches sie vor über einem Jahr gemeinsam mit Pietro gekauft hatte. Ob das bedeutet, dass nun im Hause Rypa-Lombardi wieder alles beim Alten ist?

"Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir in den letzten Wochen durchmachen mussten", erzählte Laura auf Instagram, hielt sich aber mit Details zu den dramatischen Ereignissen zurück. In den aktuellen Clips spricht die 28-Jährige stattdessen vom "Baustellen-Chaos" im neuen Haus, zeigt den momentanen Zustand und fragt ihre Follower nach Einrichtungstipps. Ein Ende der Umbauarbeiten scheint bisher nicht in Sicht, doch versprach Laura ihren Fans bereits, nach Abschluss der Renovierungen Vorher-Nachher-Fotos zu teilen. Zwar erwähnte sie, dass von einem Einzug "noch keine Rede" sein könne, doch deutete in diesen Ausschnitten alles darauf hin, dass sie diesen eines Tages gemeinsam mit ihrem Verlobten plant.

Pietro nutzt hingegen öffentliche Auftritte, um den Gerüchten über eine angebliche Trennung entgegenzuwirken. Bei einem Konzert in Bielefeld betonte der Sänger, dass die Beziehung zu Laura nie ernsthaft gefährdet war: "Laura und ich waren nie getrennt und sind es auch nicht." Die beiden blicken auf eine bewegte Vergangenheit zurück, in der sie stets im Fokus der Medien standen. Trotz der Schwierigkeiten scheint das Paar fest entschlossen, ihre gemeinsame Zukunft zum Wohl ihrer Kinder zu gestalten und auch öffentlich weiterhin als starke Einheit aufzutreten.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

