Rock and Roll Hall of Fame: So ehrte Zendaya Sängerin Cher

Das ist ein Anlass zum Feiern: Cher (78) wird in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen! Dazu kommen in Cleveland die größten Stars Hollywood zusammen, um die ikonische Sängerin zu ehren. Unter ihnen ist auch Zendaya (28), der eine ganz besondere Aufgabe übertragen wurde. Die Schauspielerin soll eine Rede halten, die die lange Karriere der "Believe"-Sängerin würdigt. Doch es wäre nicht Zendaya, wenn sie nicht noch eine Schippe drauflegen würde. Die "Dune"-Darstellerin erscheint bei dem Event in einer goldenen, körperbetonten Robe und einem weißen Satinmantel. Ihr Haar fällt ihr in einem Wasserfall über die Schultern. Dass sie einer jüngeren Cher dabei zum Verwechseln ähnlich sieht, ist kein Wunder: Wie focus berichtet, steht der Designer des Kleides, Bob Mackie (84), seit Jahren auf Cher's Favoritenliste.

Bob kleidete die Sängerin zum ersten Mal 1967 für eine TV-Show ein. Danach griff Cher immer wieder auf das Repertoire des Designers zurück – auch bei den Oscars im Jahr 1986. Damals erschien die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin in einem schwarzen Paillettenkleid und kombinierte dazu einen gigantischen Kopfschmuck aus Federn und Glitzersteinen. Wie Cher selbst über den Kleidermacher im Interview mit Harper's Bazaar erzählt: "Wenn ich mir seine Entwürfe und Kostüme im Laufe meiner Karriere ansehe, werde ich immer wieder daran erinnert, dass das Talent und der Einfluss, den Bob auf mich hatte, einfach unermesslich sind." Deshalb ist es nur passend, dass Zendaya als Rednerin des Abends in einem Kleid erschien, das den Look und die Silhouette von Chers berühmtesten Looks perfekt widerspiegelt.

Doch Zendaya ist nicht die Einzige, die einen megacoolen Auftritt bei der Feier hinlegt. Auch Dua Lipa (29) befindet sich unter den Gästen und entertaint mit Chers Song "Believe" das Publikum. Dabei wird sie vom Ehrengast des Abends unterstützt und gemeinsam rocken sie die Bühne. Die Aufnahme in die Hall of Fame ist nur einer der Erfolge, die Cher in den vergangenen Wochen verbuchen konnte. Erst vor wenigen Tagen durfte sie als Hauptact auf dem Laufsteg der Victoria's-Secret-Fashionshow performen. Doch das ist noch nicht alles: Im nächsten Monat werden auch noch ihre Memoiren erscheinen, mit denen sie bald auch auf große Lesetour gehen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher und Dua Lipa, bei der Performance für die "Rock and Roll Hall of Fame"

Anzeige Anzeige