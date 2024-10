Selbstbräuner-Fail: Daniela Katzenberger übersät von Flecken

Daniela Katzenberger (38) belegte in Deutschland bei einem Fitness-Contest den zweiten Platz, wodurch sie jetzt am Miss-Universe-Wettbewerb in Las Vegas teilnehmen darf. Auf Instagram lässt die Katze ihre Follower an der spannenden Reise teilhaben – und auch an ihren Fails! In einer neuen Story zeigt die Blondine ihren durchtrainierten Körper, doch neben ihren Muskeln fallen auch helle Handabdrücke auf ihren Oberschenkeln auf. Dazu kommentiert sie: "Bin heute Nacht irgendwie an meine Wettkampf-Farbe gekommen!" Die einst weiße Bettwäsche ihres Hotels hat auch einige Selbstbräuner-Spuren abbekommen, wie die Katze präsentiert. Dazu meint die Berühmtheit: "OK, also wahrscheinlich darf ich nie wieder in dieses Hotel."

Von dem kleinen Selbstbräuner-Fail lässt das TV-Sternchen sich jedoch nicht aufhalten – schließlich hat Daniela lange und hart für ihr jetziges Aussehen gekämpft. Wie genau sie ihre Traumfigur erreicht hat, verriet sie in der Vergangenheit bereits völlig offen. Im Gespräch mit Bild enthüllte die Ehefrau von Lucas Cordalis (57) ihren Diät-Plan: "Morgens gab es Kohlenhydrate in Form von Haferflocken oder Vollkornbrot. Mittags habe ich die Kohlenhydrate reduziert gegessen, habe eher Linsennudeln statt normaler Nudeln genommen. Und abends, wenn ich zu faul war zum Kochen, habe ich oft einen Shake getrunken oder mir Salat mit Feta-Käse gemacht."

Um mit ihrem "neuen Körper" nun den heiß begehrten Preis abzustauben, ist die Sängerin in die berühmte Stadt der Casinos und Spiele gereist – aber nicht ohne angemessene Unterstützung! An ihrer Seite sind Mama Iris Klein (57) und ihr Trainer Tobias Wedel. Voller Stolz teilte die 38-Jährige kürzlich einen niedlichen Schnappschuss mit ihrer Mutter auf Instagram. Die Aufnahme zeigte die beiden Fernsehpersönlichkeiten zusammen auf den Stufen des "Planet Hollywood Resort & Casino". Dazu schrieb Daniela in Bezug auf die lange Anreise: "Jetlag auf den Punkt gebracht."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Oktober 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Daniela Katzenberger und Iris Klein, Oktober 2024

