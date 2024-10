"Ein Engel": Liam Paynes Schwester trauert um ihren Bruder

Fans weltweit trauern um Liam Payne (✝31). Für die Familie des Sängers ist es allerdings besonders schwer, mit dem Verlust umzugehen. Nicola, eine der zwei Schwestern des One Direction-Stars schreibt auf Instagram: "Du warst wirklich zu gut für diese Welt. Du bist ein Engel, der gelebt hat, um Menschen zum Lächeln zu bringen und glücklich zu machen. Du warst immer freundlich zu jedem, der dir begegnet ist." Die Schwester des Popstars betet, dass er nun an einem besseren Ort ist. "Ich hoffe, dass du dort oben endlich etwas Frieden gefunden hast [...]. Wir werden dafür sorgen, dass Bear von seinem Daddy erfährt und weiß, wie sehr du ihn geliebt hast", verspricht Nicola.

Aus ihrem bewegenden Text geht auch hervor, dass sie aus den Medien vom Tod ihres Bruders erfuhr. Nicola schildert: "Als ich die Meldung auf meinem Handy sah, dass du uns verlassen hast, wurde mir ganz kalt. Ich wollte so sehr, dass es nicht wahr ist. Ich habe Tage damit verbracht, zu hoffen, dass es ein Irrtum war." Während der Trauerphase habe sich die Britin immer wieder an schöne Momente mit ihrem Bruder zurückerinnert, wie zum Beispiel an das erste Treffen des Musikers mit seiner Nichte Ffion.

Auch Liams zweite Schwester Ruth Gibbins widmete dem verstorbenen "Teardrops"-Interpreten rührende Worte auf Social Media. "Es tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte", erklärte die Mutter eines Sohnes und fügte hinzu: "Liam, mein Kopf platzt bei dem Versuch, zu begreifen, was passiert ist. Ich verstehe nicht, wohin du gegangen bist. Ich möchte einfach zu deinem Haus fahren, laute Musik hören und dich da sitzend finden, wie du einen Song schreibst."

Instagram / np2788 Liam Payne mit seiner Nichte Ffion

Instagram / np2788 Liam Payne mit seinen Schwestern Ruth und Nicola