Nach Verhaftung: Fans von P. Diddy pushen seine Musik

P. Diddy (54) sieht sich momentan mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert, die ihn nicht davon abhalten, musikalisch weiterhin erfolgreich zu sein. Trotz seiner Verhaftung und Anklage wegen unter anderem Menschenhandels und weiterer Verbrechen hat sich seine Hörerschaft auf Spotify überraschenderweise um 36 % erhöht. Zwischen dem 16. September und dem 16. Oktober gewann der Rapper etwa 3,5 Millionen neue Hörer dazu, wie aktuelle Daten von Chartmetric zeigen. Besonders beliebt ist der Song "Gotta Move On" von seinem 2023 veröffentlichten Album "The Love Album: Off the Grid".

Die Anschuldigungen gegen den Musikmogul sind erschreckend: Neben dem Vorwurf des Menschenhandels werden ihm erzwungene Arbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz zur Last gelegt. Sogar von Missbrauch Minderjähriger ist die Rede. Laut Damian Williams, dem US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, soll Sean Combs, so sein bürgerlicher Name, sogenannte "Freak Offs" organisiert haben. Neben ausschweifendem Drogenkonsum und mehrtägigen Sexorgien soll es bei diesen Partys regelmäßig zu Übergriffen gekommen sein. Frauen sollen bedroht, erpresst oder unter Drogen gesetzt worden sein, um sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen zu nötigen.

Der 54-jährige Produzent und Unternehmer hat sich in der Vergangenheit stets als liebender Familienvater und Philanthrop präsentiert. Trotz der aktuellen Anklage hat sein Anwalt, Marc Agnifilo, gegenüber TMZ betont, dass Seans Charakter nicht kriminell sei. Er hat im Laufe der Jahre ein beeindruckendes Imperium aufgebaut – wie sich die gegenwärtigen Vorwürfe auf sein musikalisches Erbe auswirken werden, bleibt abzuwarten, während sich Diddy auf seinen bevorstehenden Prozess vorbereitet, der für Mai 2025 angesetzt ist.

Getty Images P. Diddy im September 2019

Getty Images P. Diddy im Januar 2020

