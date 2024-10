Schreck im Sommerhaus: Spielgewinner klauen den Exit-Schutz

Durch einen Gewinn in den Spielen können sich die Sommerhaus der Stars-Gewinner vor der Nominierung und so auch vor dem Rauswurf schützen. Aber in Folge sechs kommt alles anders. Zwei sichere Tickets in die nächste Runde sind schon vergeben: Sowohl Gloria Glumac (32) und ihr Micha als auch Alessia Herren (22) und Gatte Can sind sicher. Aber in einem dritten Spiel gewinnen die Nachrücker Oliver Sanne (38) und Freundin Jil Rock. Statt ebenfalls geschützt zu sein, müssen sie einem anderen Paar nun den Nominierungsschutz klauen. Unter den Kandidaten breitet sich Entsetzen aus. Welche Entscheidung werden Olli und Jil treffen? "Wir schätzen ein Paar von den Geschützten stärker als das andere und um uns zu sichern, nehmen wir den Nominierungsschutz von Gloria und Michael", verkündet Olli schließlich die Entscheidung.

Haben sie sich damit jetzt neue Feinde gemacht? Besonders begeistert sind Gloria und Micha jedenfalls nicht. "Man hat ein Safety, denkt so, ich bin save, ich kann mir jetzt mal ein bisschen was erlauben. Dann erlaube ich mir gestern was und zack, wird mir das Safety weggenommen", ärgert sich Gloria und spielt auf eine Auseinandersetzung mit Emma Fernlund und Umut Tekin (27) an. Oliver und Jils Entscheidung scheint sie überhaupt nicht nachvollziehen zu können: "Ich hätte ihm am liebsten den Kopf abgerissen." Can und Alessia hingegen war die Erleichterung deutlich anzusehen.

Wirklich gefährdet scheinen Gloria und Micha trotz der Diskussion mit Emma und Umut aber nicht zu sein. Wie das letzte Stimmungsbarometer zeigt, hat die Gruppe nämlich ein anderes Duo im Fadenkreuz – Raúl Richter (37) und seine Freundin Vanessa Schmitt. Die erhielten in der Vorabwahl ohne Konsequenzen die meisten Stimmen und sind somit am ehesten davon bedroht, rauszufliegen. Selbst wenn Umut und Emma ihre Stimme in der endgültigen Wahl Gloria und Micha geben werden, haben die beiden gute Chancen, glimpflich davonzukommen.

RTL Micha und Gloria Glumac, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2024

RTL Raúl Richter im "Sommerhaus der Stars"

