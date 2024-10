War das zu erwarten? Dieses Sommerhaus-Paar muss jetzt gehen

Bei Das Sommerhaus der Stars ist es wieder an der Zeit, Abschied zu nehmen. Dieses Mal erwischt es Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt – der GZSZ-Star und seine Freundin sind schon seit dem letzten Stimmungsbarometer angezählt. Stimmen erhalten sie von Umut (27) und Emma, Alessia (22) und Can, Sam (33) und Rafi (34) sowie Theresia (32) und Stefan. Dann folgt die große Überraschung: Zum ersten Mal geht es nicht in eine Exit-Challenge, stattdessen müssen Raúl und Vanessa die Chaos-WG in Bocholt auf direktem Wege verlassen. "Also sorry, nur weil wir keine psychischen Schäden haben und echt sind... Daraus wurde uns jetzt ein Strick gedreht", stellen die beiden frustriert fest.

Bevor sie hochkant rausgeschmissen werden, müssen sich Raúl und Vanessa jedoch noch jede Menge Anschuldigungen anhören. Besonders Umut treibt es dabei auf die Spitze: Er wirft dem Paar vor, es habe ihm ein "Messer in den Rücken gerammt" und allen Sommerhaus-Bewohnern "eine Gehirnwäsche verpasst". "Rache ist süß, Raúl. Rache ist süß", beendet er seine dramatische Rede. Auch Can und Theresia halten mit ihren Vorwürfen nicht hinterm Berg. "Alter, haben wir uns krass in den Leuten getäuscht", resümiert der fassungslose Raúl.

Schon beim letzten Stimmungsbarometer erhielten Raúl und Vanessa die meisten Stimmen – gerechnet hatten sie damit augenscheinlich nicht. Und auch die Zuschauer dürften über diesen Exit besonders traurig sein. Bis dato kam das Paar nämlich gut an bei den Fans und galt als heißer Favorit für den Sieg.

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin Vanessa Schmitt

Anzeige Anzeige

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Umut Tekin und Emma Fernlund

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige