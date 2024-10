Bunter Mix: Diese Netflix-Highlights erwarten euch im Herbst

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und das Wetter lädt meist ein, auf der Couch gemütlich einen Film zu schauen oder eine Serie zu bingen. Der Streaming-Riese Netflix hat da die perfekte Auswahl parat. Wer Geister mag, sich aber wenig gruseln möchte, kann auf den Spitzenreiter der Charts aus den vergangenen Wochen zurückgreifen: Ganz oben stand nämlich der Ghostbusters-Ableger "Ghostbusters: Frozen Empire". Wer sich lieber von geballter Action mitreißen lässt, kann auf das Sci-Fi-Abenteuer "Predator – Upgrade" oder den Endzeit-Kriegsfilm "World Invasion: Ballte Los Angeles" zurückgreifen. Auch für Fans des deutschsprachigen Kinos hat Netflix was im Gepäck: So gibt es Fahri Yardims (44) neuestes Drama "Schock" auf Netflix zu sehen.

Die Serien-Fans bleiben natürlich ebenfalls nicht auf der Strecke. Ein besonderes Highlight könnte die erste Staffel von "Nobody Wants This" sein. Das Drama erzählt die Liebesgeschichte einer Sex-Podcasterin und eines jüdischen Rabbis. Gleichzeitig lässt Netflix Lara Croft zurück auf die heimischen Bildschirme kehren. Die kultige Videospiel-Figur erlebt in der Trickserie "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" ein neues Abenteuer. Erfolgsformate wie "Heartstopper" und "Outer Banks" fuhren in den vergangenen Wochen ebenfalls mit neuen Staffeln auf. Schließlich hat die Plattform noch ein besonderes Leckerli für True-Crime-Fans in petto: "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" erzählt die fesselnden Erlebnisse der beiden Brüder in eine fiktive Serie eingebunden – der passende Dokufilm trägt den Titel "Die Brüder Menendez".

Bei der großen Auswahl ist bestimmt einiges für die Fans dabei. Auf andere Serien wartet das Publikum aber noch sehnsüchtig. So wäre ein echtes Herbst-Highlight eigentlich eine neue Staffel "Wednesday" gewesen. Immerhin erschien die erste Staffel bereits 2022. Die Produktion soll aber schon in vollem Gange sein. Seit einigen Tagen gibt es auch endlich einen neuen Trailer. Fast genauso gespannt sind die Fans sicher auf neue Folgen von "One Piece". Auch hier gibt es gute Nachrichten: Die neue Staffel soll vermutlich im Sommer 2025 kommen und die Unterstützer der Anime-Realverfilmung dürfen sich neben einer Rückkehr der Hauptdarsteller auch auf neue Gesichter freuen.

Samuel Dore/Netflix Kit Connor und Joe Locke in "Heartstopper"

Netflix Jenna Ortega in "Wednesday", 2022

