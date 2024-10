Liam Paynes (†31) Vater will bei den Ermittlungen helfen

Geoff Payne, der Vater des kürzlich verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), ist nach Buenos Aires gereist, um den argentinischen Behörden bei der Untersuchung des Todes seines Sohnes zu helfen. Liam, bekannt als Mitglied der erfolgreichen Band One Direction, verstarb am Mittwoch, dem 16. Oktober, nachdem er aus dem dritten Stock seines Hotelzimmers im CasaSur Palermo Hotel gestürzt war. Laut einem Bericht von TMZ sei Geoff am Freitag, zwei Tage nach dem tragischen Ereignis, aus dem Vereinigten Königreich eingetroffen. Er bot der Nationalen Strafbehörde und Staatsanwaltschaft seine volle Unterstützung bei den Ermittlungen an.

In einer Mitteilung der argentinischen Behörden heißt es, dass Geoff sich mit den Ermittlern getroffen und ihnen seine Kooperation zugesichert habe. Er habe erklärt, dass er alles, was er über das Leben seines Sohnes weiß, mitteilen möchte, um zur Aufklärung beizutragen. Die vorläufigen Ergebnisse der Autopsie weisen darauf hin, dass Liam zum Zeitpunkt seines Todes unter dem Einfluss einer Mischung von Drogen stand, darunter eine als "rosa Kokain" bekannte Substanz. Die Ermittler warten noch auf die abschließenden toxikologischen Untersuchungen. Bis dahin bleibt Liams Leichnam in Argentinien und kann erst danach an die Familie überführt werden.

Liam Payne wurde durch One Direction weltberühmt und hinterlässt einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Die Band, die 2010 in der Castingshow "The X Factor" gegründet wurde, eroberte mit Hits wie "What Makes You Beautiful" und "Story of My Life" die Charts und die Herzen unzähliger Fans. Sein plötzlicher Tod hat nicht nur seine Familie, sondern auch die Musikindustrie und Fans weltweit tief getroffen. In den sozialen Medien teilen viele Menschen ihre Trauer und erinnern an die positiven Auswirkungen, die er auf ihr Leben hatte.

Getty Images Liam Payne, Musiker

Getty Images "One Direction" mit ihrem Produzenten Simon Cowell im Dezember 2010