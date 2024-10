Sabrina Carpenter "verhaftet" Millie Bobby Brown bei Konzert

Während eines Konzerts ihrer "Short n' Sweet"-Tour in Atlanta, Georgia, hatte Sabrina Carpenter (25) am 22. Oktober eine besondere Begegnung: Sie entdeckte im Publikum die Schauspielerin Millie Bobby Brown (20). Mit viel Charme und Witz "verhaftete" die Sängerin die "Stranger Things"-Darstellerin vor den jubelnden Fans und sorgte für einen unvergesslichen Moment. Millie war nicht allein zu Gast – sie wurde von ihrem Co-Star und besten Freund Noah Schnapp (20) begleitet, der genauso überrascht war wie das restliche Publikum. Das Ganze wurde von Fans in verschiedenen TikTok-Videos festgehalten.

Während des Auftritts fiel die prominente Besucherin Sabrina direkt ins Auge. "Ich bin gerade sehr abgelenkt, weil ich dieses wunderschöne Mädchen sehe", lachte die "Espresso"-Interpretin in ihr Mikrofon. Sie wandte sich daraufhin an Millie und schwärmte: "Ich habe mich noch nie bei einem Konzert verliebt, aber 'Stranger Things' sind passiert." Von diesen charmanten Worten fühlte sich die Seriendarstellerin sichtlich geschmeichelt und strahlte über beide Ohren.

Dass sich der ein oder andere Promi auf Sabrinas Konzerten blicken lässt, ist keine Seltenheit. Zuletzt sorgte ihr vermeintlicher Freund Barry Keoghan (32) bei ihrer Show in Charlottesville für Aufsehen. Er wurde von aufmerksamen Fans abseits der Publikumsreihen erwischt. Laut TMZ soll sich der Vater eines Sohns außerdem im Backstagebereich bei der hübschen Blondine aufgehalten haben. Zuvor kursierten immer wieder hartnäckige Gerüchte, die Sabrina und dem "Saltburn"-Darsteller eine Trennung nachsagten. Was wirklich zwischen den beiden läuft, enthüllten bisher weder Barry noch die US-Amerikanerin öffentlich.

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

