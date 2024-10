Vor Schutz: Befürchteten Sommerhaus-Olli und Jil Rauswurf?

Bevor Oliver Sanne (38) und Jil Rock sich in der vergangenen Sommerhaus der Stars-Folge ihren Nominierungsschutz erkämpften, standen die beiden ohne Sicherheit da. Im Promiflash-Interview verraten die beiden, ob sie befürchteten, nach Hause gehen zu müssen. "Uns wurde sehr deutlich gemacht, mit Blicken und Getuschel, dass man uns als starke Konkurrenz sieht und schnell raus haben will. Typisches Schicksal von Nachrückern, obwohl wir uns den Nachrücker-Posten ja nicht ausgesucht haben", meint das Paar. Das Argument, sie seien zu sportlich und würden eine zu große Konkurrenz darstellen, können der ehemalige Bachelor und seine Liebste nicht mehr hören: "Wir finden die Argumentation 'Ihr wirkt sportlich und stark und seid Nachrücker' superschwach. Wie man sehen konnte, sind die Spiele für jeden mehr oder weniger fair und man braucht etwas Glück."

Raúl Richter (37), der ebenfalls um einen Rauswurf fürchtete, ging letztlich auf Olli und Jil zu und bot ihnen durch die Blume an, eine Allianz zu bilden. Ein Angebot, das die beiden im Zweifel sogar angenommen hätten. "Jil und ich waren grundsätzlich offen für alle Gespräche, da wir 'ohne safe zu sein' Schwierigkeiten hatten, gegen die große Gruppe anzukommen. Wir waren in der Runde sicher irgendwie Sympathieträger, aber da jeder verständlicherweise auf sich guckt, bringt uns dieser Status nicht viel", sind Jil und Olli heute gegenüber Promiflash sicher. Um sich einen Platz in der nächsten Runde zu sichern, müsse man schließlich taktisch vorgehen und gut planen.

Nach dem dritten Spiel vor der Nominierung hatten Jil und Olli aber Glück. Sie konnten sich schützen – allerdings zu einem Preis: Sie mussten den Schutz einem der beiden bereits gesicherten Paare wieder wegnehmen. Anstatt für Alessia Herren (22) und ihren Mann Can entschieden sie sich für Gloria Glumac (32) und ihren Freund Micha. Auch wenn die beiden wenig begeistert waren, nicht mehr vor dem Rauswurf sicher zu sein, hatten sie Glück: Am Ende traf es tatsächlich Raúl und seine Partnerin Vanessa Schmitt.

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Jil Rock und Oliver Sanne

RTL "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Raúl Richter und Vanessa Schmitt

