Königin Camilla will Prinz Harry sein Buch nicht verzeihen

Schon als Prinz Harry (40) seiner Familie und Großbritannien im Jahr 2020 den Rücken kehrte, herrschte zwischen ihm und den Royals eine regelrechte Eiszeit. Dass er in seinen Memoiren "Reserve" dann auch noch pikante Geheimnisse der Königsfamilie ausplauderte, verbesserte die Situation natürlich nicht. Besonders ein böser Kommentar hat die aktuelle Königin von England wohl ziemlich getroffen: Harry verglich Königin Camilla (77) mit den "bösen Stiefmüttern" aus den Märchen. Wie ein Insider gegenüber GB News verriet, ist die Frau von König Charles III. (75) vor allem aus diesem Grunde kein Fan davon, Harry wieder in die königliche Familie aufzunehmen. "Camilla ist dagegen, dass Harry in irgendeiner Form zurückkehrt, selbst wenn es sich um einen Freundschaftsbesuch handelt. Sie will ihm nicht von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten, geschweige denn ihm irgendeine Art von Vergebung oder Gnade zeigen", gab die Quelle preis.

Harry hat also nicht unbedingt ein Geheimnis daraus gemacht, dass er mit der zweiten Frau seines Vaters kein gutes Verhältnis hat. Und dieses ungute Gefühl soll auf Gegenseitigkeit beruhen. Der Insider zeigte sich überzeugt, dass die Königin ihn für einen "Wolf im Schafspelz" halte. Er bringe "nur Stress und Drama" mit sich. "Camilla ist der Meinung, dass jede Interaktion mit König Charles nur schlecht für seine Gesundheit und für die Familie als Ganzes sein kann. Sollte Harry die Einladung zurück nach Großbritannien erhalten, wäre es klug, sich von Camilla fernzuhalten", erklärte der Informant weiter.

Auch mit dem erstgeborenen Sohn von König Charles soll das Verhältnis nicht besonders warm sein. Laut eines Insiders, der mit OK! Magazine gesprochen hat, soll Prinz William (42) sich nicht wohl damit fühlen, vertraut mit Camilla zu sprechen. "William und Harry hätten Camilla immer misstraut und seien ihr gegenüber nachtragend gewesen, weil sie sich ihrer Mutter so verbunden gefühlt hätten. "Sie fühlten sich nie wohl dabei, sich ihr wirklich zu öffnen", verriet die Quelle. William misstraut seiner Stiefmutter wohl vor allem, weil diese zu Beginn ihrer Beziehung mit Charles Geschichten an die Presse weitergegeben haben soll, um sich selbst besser dastehen zu lassen. Aus diesem Grund hatte Harry angeblich auch seinem Vater davon abgeraten, Camilla zu heiraten, wie er ebenfalls in seinen Memoiren offenbarte.

Anzeige Anzeige

ISABEL INFANTES / POOL / AFP/ Getty Images Prinz Harry, König Charles und Queen Consort Camilla

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Herzogin Camilla und Prinz Charles beim Gottesdienst

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige