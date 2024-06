So abfällig nennt Prinz Harry Königin Camilla in seinem Buch

Nachdem Prinz Harry (39) dem britischen Königshaus vor vier Jahren den Rücken gekehrt hat, herrscht ein andauernder Streit zwischen den Royals und dem Wahlamerikaner. In seinen Memoiren "Reserve" konfrontierte er seine Familie mit ernsten Vorwürfen und enthüllte das ein oder andere wohlgehütete Geheimnis. Für seine heutige Stiefmutter und Königsgemahlin Camilla (76) fand Harry in seinem Buch harte Worte. So betitelte er Camilla abfällig mit dem Spitznamen "die andere Frau".

Er behauptete außerdem, dass er und sein Bruder Prinz William (42) bereits als Kinder die Anwesenheit einer dritten Partei in der Beziehung ihrer Eltern gespürt hätten. Der Herzog von Sussex enthüllte in seinem Buch, dass er und William ihren Vater angefleht hätten, Camilla nicht zu heiraten. Sein Bruder habe sich sogar schuldig gefühlt, als König Charles (75) und Camilla zusammenkamen. Der 39-Jährige schrieb: "Willy hegte lange Zeit einen Verdacht gegen die andere Frau, der ihn verwirrte und quälte, und als sich dieser Verdacht bestätigte, fühlte er enorme Schuldgefühle, weil er nichts getan und nichts gesagt hatte." Obwohl es schon lange vorher Gerüchte über ihre heimliche Beziehung gab, zeigten sich Charles und Camilla erst etwa anderthalb Jahre nach dem erschütternden Tod von Prinzessin Diana (✝36) gemeinsam der Öffentlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt waren Harry und William noch Teenager.

Durch die schockierende Krebsdiagnose seines Vaters König Charles schienen sich die beiden in letzter Zeit trotz der vergangenen Konflikte wieder anzunähern. So soll Harrys Vater einer Versöhnung gegenüber offen sein und dies laut Adelsexperten bereits verzweifelt versuchen. Inwiefern eine weitere Annäherung in nächster Zukunft realistisch sein wird, ist unklar. Insbesondere, da Harry erst kürzlich offiziell seinen britischen Wohnsitz aufgab und zuletzt auch bei Trooping the Colour abwesend war.

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. bei Trooping the Colour

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Harry seine Stiefmutter so negativ betitelte? Auf alle Fälle! Nein, ich finde es übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de