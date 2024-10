Nick Cannon offenbart seine Erfahrungen auf P. Diddys Partys

Nick Cannon (44) hat in einem Gespräch im "No Jumper"-Podcast verraten, dass er die Partys von P. Diddy (54) regelmäßig frühzeitig verließ. Mit der Erklärung, dass er als DJ ohnehin nur für einen bestimmten Zeitraum die Party musikalisch betreute, verdrückte er sich, bevor es zu den berüchtigten "Freak Offs" kommen konnte. Diese Veranstaltungen, die jetzt Gegenstand schwerer Vorwürfe sind, sollen laut einer Anklage sowie zahlreichen Berichten mit eskortierten Sexarbeitern und einschüchternden Maßnahmen stattgefunden haben. Nick betonte jedoch, nie Zeuge illegaler Aktivitäten gewesen zu sein.

Der Hintergrund für den gesamten Aufruhr um Diddys Partys ist ein bevorstehender Prozess, der im Mai 2025 starten soll. Dem Musikmogul wird vorgeworfen, Frauen unter Zwang und mithilfe von Drogen in sogenannte "Freak Offs" verstrickt zu haben, die sowohl reguläre Partys als auch Orgien umfassten. Bei diesen Ereignissen sollen zudem Kinder sexuell missbraucht worden sein, Vorwürfe, an deren Wahrheitsgehalt der Comedian öffentlich zweifelt. Nick äußert Bedenken, dass einige Behauptungen "sensationalisiert" seien und bleibt skeptisch hinsichtlich der Schwere mancher Vorwürfe. Sean "Diddy" Combs bestreitet alle Vorwürfe, sitzt jedoch bis zum Prozessbeginn in Untersuchungshaft.

Nick kennt den 54-Jährigen bereits seit seiner Jugend und erinnert sich an die Legendenbildung um dessen Partys in den späten Neunzigern. Schon im jungen Alter von 16 Jahren war er bestrebt, einen Blick auf die schillernde Welt der Feiern von Bad Boy Entertainment zu werfen. Für den Schauspieler scheint Diddy ein Mensch im Wandel gewesen zu sein, denn er bemerkte: "Der Diddy, den ich kannte, wollte sich ändern." Trotz ihrer gemeinsamen Geschichte bleibt der 44-Jährige standhaft und verteidigt seine eigene Unschuld zusammen mit der Behauptung, keinerlei illegale Aktivitäten bei den Partys wahrgenommen zu haben. Diddys Einfluss und sein Lebensstil sorgen schon seit Jahrzehnten für Gesprächsstoff in der Branche, und die jüngsten Entwicklungen werfen erneut ein kritisches Licht auf die schillernde, aber skandalträchtige Welt des Rappers.

Getty Images Nick Cannon, Comedian

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nick Cannon und P. Diddy posieren