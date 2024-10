Prinzessin Diana fand damals Trost bei spirituellen Beratern

Prinzessin Diana (✝36) befand sich über Jahre hinweg in einer lieblosen Ehe mit damals noch Prinz Charles (75) und suchte verzweifelt nach Orientierung – auch in der Welt der Spiritualität. So umgab sich Diana mit einer Vielzahl von spirituellen Beratern und Heilern, darunter Astrologen, Kartenleger und Hellseher. Dies enthüllte Christopher Andersen, Autor des Buches "The King: The Life of Charles III", jetzt im Gespräch mit Fox News. Diana erhoffte sich seinen Angaben zufolge durch diese spirituellen Sitzungen Klarheit über die Affäre ihres Mannes mit Camilla Parker Bowles (77), der heutigen Königin Camilla. Mit ihr pflegte Charles bereits vor der Ehe mit Diana eine enge Verbindung und heiratete sie schließlich acht Jahre nach dem tragischen Ableben der Prinzessin.

Dianas Terminkalender war in den späten 80er-Jahren laut Vanity Fair mit Sitzungen bei verschiedensten spirituellen Heilern überfüllt. Auch alternativ-medizinische Behandlungen wie Akupunktur und Hypnotherapie gehörten angeblich zu den von ihr bevorzugten Methoden, um sich mit ihrer inneren Mitte zu verbinden. Wie dramatisch sich das Privatleben der Prinzessin von Wales in diesen Jahren zugespitzt hatte, wurde erst Mitte der 90er-Jahre öffentlich, als sie in einem bis heute berüchtigten BBC-Interview preisgab, dass ihre Ehe eigentlich aus drei Personen bestand: Diana, Charles und Camilla.

Schon in jungen Jahren hatte Diana eine tiefe Verbindung zu ihrer spirituellen Seite und war Berichten zufolge sogar überzeugt, in früheren Leben bereits als Nonne und als Christenmärtyrerin auf der Erde geweilt zu haben. Diese speziellen Neigungen wurden von Freunden oft als Suche nach Trost in schwierigen Zeiten verstanden, doch warnten angeblich bereits damals einzelne, ihr nahestehende Personen, dass sie möglicherweise ausgenutzt werde. Bis heute bleiben die Tragik ihrer Geschichte, aber auch die beeindruckende Stärke und Resilienz der zweifachen Mutter unvergessen.

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla beim Royal Ascot 2024

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles, 1983

