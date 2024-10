Barack Obama rappt Eminem-Song bei US-Wahlveranstaltung

Dass Barack Obama (63) auf einmal anfängt zu rappen, hat wohl niemand erwartet! Vor wenigen Tagen besuchte der Ex-US-Präsident eine Wahlveranstaltung in Detroit im Bundesstaat Michigan, der Heimat von Eminem (52), der ebenfalls an dem Event teilnahm. Der Politiker hielt seine Rede nach dem Rapstar und stieg auf ganz besondere Weise ein: Er rappte ein paar Zeilen aus Eminems Hit "Lose Yourself". "Ich werde eigentlich nicht nervös, aber nach Eminem dran zu sein, hat mich schon etwas nervös gemacht", erklärt er und fängt dann an, die Lyrics zu rappen: "My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy (auf Deutsch: Seine Handflächen sind schwitzig, die Knie schwach, die Arme sind schwer)."

Wie auf einigen TikTok-Videos des Auftritts zu sehen ist, rastete das Publikum total aus, jubelte und applaudierte. Auch die Fans im Netz sind begeistert von Obamas Rap-Einlage. "Gott, ich liebe den Mann", "Der coolste Präsident aller Zeiten" und "Welchen besseren Tribut könnte man einem Mann zollen, als wenn der populärste Präsident seinen Song auf der Bühne rappen würde!", kommentierten nur drei von vielen Usern unter dem Video. Was Eminem wohl zu dieser kleinen Ehrung gesagt hat? Das ist in den Videos des Events leider nicht zu sehen gewesen. Allerdings scheinen sich der 52-Jährige und Obama gut zu verstehen – sie begrüßten sich auf der Bühne zuvor mit einem herzlichen Handschlag und einer Umarmung.

Eminem hat sich in seiner recht kurzen Rede für Kamala Harris (60) als nächste US-Präsidentin ausgesprochen und die Bewohner Michigans zum Abstimmen ermutigt. Der Rapper zählt zu den einflussreichsten Personen des Staates. In seiner erfolgreichen Karriere hat er schon so einige Alben und Hits herausgebracht sowie Preise abgestaubt. Erst in diesem Jahr brachte er seine neueste Platte "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" heraus, die in sämtlichen Charts direkt auf Platz eins ging. Außerdem hat er auch privat erst kürzlich tolle News bekommen: Seine Tochter Hailie Jade bekommt ein Baby und macht Eminem somit erstmals zum Opa!

Anzeige Anzeige

Getty Images Barack Obama und Eminem im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem, Rapper

Anzeige Anzeige