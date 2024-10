Chris Hemsworth als Disney-Prinz? Fans sind nicht begeistert

Chris Hemsworth (41) hat einige große Rollen gespielt – der Großteil davon sind echt taffe Männer wie der nordische Gott Thor, einer der Geheimagenten in "Men in Black: International" und auch mal der ein oder andere Auftragsmörder. Seine nächste Rolle könnte allerdings das komplette Gegenteil darstellen: Wie Variety berichtet, steht der Australier gerade im Rennen um die Rolle des Prinz Charming in einer neuen Version des Disney-Klassikers Cinderella. Darin soll der Fokus dieses Mal nicht auf Aschenputtel liegen, sondern auf dem Prinzen selbst. Im Netz zeigen sich viele Fans des Schauspielers kritisch. "Chris ist ein wunderschöner Mann, aber für diese Rolle ist er absolut unpassend", schreibt ein User im Netz. "Er sieht überhaupt nicht wie der Prinz aus 'Cinderella' aus!" und "Interessant. Wer hat sich das ausgesucht?", meinen andere Kommentare.

Ein großer Punkt für die Kritiker ist das Alter des "Extraction"-Stars. "Chris ist doch schon fast 50. Wie soll er denn einen Typen Mitte 20 verkörpern?", fragen sie auf X und es sammeln sich Kommentare wie: "Er ist viel zu alt!" und "Prince Charming ist allerhöchstens 25 Jahre alt. Wie wollen sie das denn machen?" Viele User wünschen sich außerdem, dass frische Talente in Hollywood die Chance bekommen, große Rollen zu verkörpern. "Gibt es in Hollywood nur zwölf Schauspieler? Warum sehe ich immer die gleichen Typen?", fragt einer empört und wird unterstützt von anderen, die meinen: "Die casten immer dieselben Leute. Ich brauche mal frischen Wind, die jungen Schauspieler verdienen auch eine Chance!"

In den vergangenen Jahren kamen immer wieder Live-Action-Versionen verschiedener Disney-Filme ins Kino. Dabei war "Cinderella" im Jahr 2015 eine der allerersten Neuinterpretationen des Filmstudios. Damals verzauberten Lily James (35) und Richard Madden (38) in den Rollen von Aschenputtel und ihrem Prinzen die Zuschauer. Dass die Geschichte nun erneut aufgerollt wird, ist etwas überraschend – und es ist bisher unbekannt, inwieweit die Rolle der Cinderella überhaupt erscheint. Wie Deadline berichtet, wird Paul King Regie führen. Er hatte zuletzt "Wonka" mit Timothée Chalamet (28) produziert.

Getty Images Chris Hemsworth, "Thor"-Darsteller

Getty Images Lily James und Richard Madden, Premiere von "Cinderella" 2015

