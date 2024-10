Ed Westwick und Amy Jackson zeigen sich verliebt in Paris

Amy Jackson (32) und Ed Westwick (37) genossen sichtlich ihr frisches Eheglück, als sie am Dienstagabend Arm in Arm durch Paris schlenderten. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, wurde das Paar nach einem romantischen Dinner in einem luxuriösen Restaurant gesichtet. Die Bollywood-Schauspielerin und der "Gossip Girl"-Darsteller zeigten sich seit ihrer prunkvollen Hochzeit an der Amalfiküste im August erstmals wieder gemeinsam und wirkten verliebt wie am ersten Tag.

Ed präsentierte sich in einem eleganten schwarzen Anzug, kombiniert mit einem schwarzen Rollkragenpullover. Amy zog in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Satin-Maxikleid alle Blicke auf sich. Darüber trug sie einen passenden langen Mantel. Ihr Outfit vervollständigte sie mit spitzen schwarzen Schuhen und dezentem Schmuck. Besonders auffällig war ihr funkelnder Ehering, den sie zusammen mit dem beeindruckenden Verlobungsring trägt, den Ed ihr in Gstaad in der Schweiz überreicht hatte. Experten schätzen den Wert des Rings auf bis zu 120.000 Euro, wobei es sich um einen 4-Karat-Ovalschliff-Diamanten handeln soll, wie MailOnline berichtete.

Ihre Liebesgeschichte begann, als die beiden sich 2021 auf der Rennstrecke von Silverstone kennenlernten. Im August dieses Jahres gaben sie sich in einer traumhaften Zeremonie in Italien das Jawort. Amy trug ein atemberaubendes weißes Satinkleid mit weitem Prinzessinnenrock und langem Schleier, während Ed in einem cremefarbenen Sakko und schwarzer Fliege glänzte. Zu dem romantischen Foto auf Instagram schrieb Ed liebevoll: "Die Reise hat gerade erst begonnen."

Instagram / edwestwick Amy Jackson und Ed Westwick

Instagram / iamamyjackson Amy Jackson, Schauspielerin

