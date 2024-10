So stylish steht Kim Kardashian am Filmset von "All's Fair"

Kim Kardashian (44) bringt Glamour ans Set von Ryan Murphys (58) neuer Serie "All's Fair"! Paparazzi lichteten die Reality-TV-Bekanntheit diese Woche am Set der Hulu-Show in Los Angeles ab. Kim, die eine der Juristinnen in dem Ensemble-Drama über ein rein weibliches Team von Scheidungsanwältinnen spielt, strahlte auf den Fotos von TMZ pures Selbstbewusstsein aus: Bekleidet mit einem schneeweißen Anzug fuhr sie in einem luxuriösen Wagen vor und strahlte über beide Ohren. Ihre schwarze Sonnenbrille und die beige Birkin-Tasche rundeten den Powerfrau-Look perfekt ab.

Die Nachricht von Kims neuer Schauspielrolle kam Anfang des Jahres, nachdem sie ihre Arbeit an der zwölften Staffel von "American Horror Story: Delicate" abgeschlossen hatte. In der Horroranthologie von Ryan Murphy spielte sie eine einflussreiche PR-Agentin an der Seite von Emma Roberts (33). Nun wagt sich die 44-Jährige mit "All's Fair" erneut in die Schauspielerei, diesmal jedoch als Juristin, was ihrem aktuellen Lebensweg sehr nahekommt. Kim studiert seit einiger Zeit Jura und hat es sich zum Ziel gesetzt, die Anwaltsprüfung abzulegen. Sie engagiert sich aber schon jetzt leidenschaftlich für Reformen im Strafjustizsystem und hat bereits mehreren Menschen geholfen, aus ungerechtfertigter Haft entlassen zu werden.

Wie sich die Vierfach-Mama in "All's Fair" schlagen wird, bleibt abzuwarten – wann die Serie rauskommt, ist jedoch noch nicht bekannt. Von ihren ehemaligen Co-Stars wurde Kim allerdings stets für ihre Rollen gelobt. Gegenüber Yahoo! Entertainment äußerte sich beispielsweise Sarah Paulson begeistert über die schauspielerischen Leistungen der Reality-TV-Ikone und meinte: "Ich finde, es ist absolut an der Zeit, dass die Leute Kim Kardashian als Schauspielerin ernst nehmen." Auch Emma Roberts, die mit Kim bei "American Horror Story: Delicate" zusammenarbeitete, war von ihrer Disziplin beeindruckt. "Sie kannte jede Zeile und ich fand sie einfach großartig", verriet Emma gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige Anzeige