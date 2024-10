Ungeschminkt: Selena Gomez steht zu ihrer unreinen Haut

Selena Gomez (32) zeigt die ungeschminkte Wahrheit! In den vergangenen Wochen hatte die Schauspielerin mit ihrem neuen Film "Emilia Pérez" alle Hände voll zu tun – und das macht sich wohl auf ihrer Haut bemerkbar. Wie sie ihren rund 423 Millionen Instagram-Fans in ihrer Story zeigt, hat sie einen kleinen Akneausbruch: Zwei geschwollene Pickel zieren ihr Kinn. Die kleinen Unreinheiten scheinen ihr aber nicht allzu viel auszumachen. "Sogar meine Haut hat gerade genug von mir", witzelt die US-Amerikanerin unter dem Selfie, auf dem sie genervt in die Kamera schaut.

Momentan rührt die 32-Jährige die Werbetrommel für "Emilia Pérez" mit ihren Co-Stars. Erst am Abend vor ihrem ungeschminkten Selfie besuchte sie zusammen mit ihren Filmkolleginnen Zoe Saldana (46), Adriana Paz, Karla Sofía Gascón und Édgar Ramírez (47) die Premiere der Musical-Komödie in Los Angeles. Auf dem roten Teppich erschien Selena in einem eleganten schwarzen Off-Shoulder-Abendkleid, Adriana und Karla ebenfalls. Die Avatar-Berühmtheit strahlte hingegen in einem Kleid mit pinkem, wallendem Oberteil und schwarzem, enganliegendem Rock.

Selena, die nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als erfolgreiche Sängerin bekannt ist, ist für ihre Offenheit und Authentizität gegenüber ihren Fans berühmt. Sie nutzt ihre große Reichweite in den sozialen Medien oft, um auf Themen wie Selbstliebe und Akzeptanz aufmerksam zu machen. Auch mit ihrer Lupus-Erkrankung geht sie sehr offen um. Erst kürzlich offenbarte sie, dass sie durch ihre immensen medizinischen Probleme nicht selbst schwanger werden könne. "Ich habe leider viele medizinische Probleme, die mein Leben und das des Babys in große Gefahr bringen würden. Das ist etwas, um das ich lange getrauert habe."

Anzeige Anzeige

Getty Images Adriana Paz, Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez und Édgar Ramírez im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez in Los Angeles, Oktober 2024

Anzeige Anzeige