Was hat eine Seifenschachtel mit Liam Paynes (†) Tod zu tun?

Immer noch bewegt der plötzliche Tod von Liam Payne (✝31) die Musikwelt. Nachdem bei einer Autopsie festgestellt wurde, dass er vor seinem Ableben einen sehr wirkungsstarken Mix an Drogen konsumiert hatte, kommen nun immer mehr Fragen auf. Woher hatte das ehemalige One Direction-Mitglied die Rauschmittel? Wie TMZ berichtet, wird in diesem Zusammenhang jetzt ein besonderer Gegenstand aus dem Hotelzimmer des Sängers untersucht. Eine Pappverpackung für Dove Handseife soll von den vermeintlichen Dealern benutzt worden sein, um die verschiedenen Drogen unauffällig an den Musiker weiterzugeben. Wie die polizeilichen Behörden vor Ort dem Magazin weitergaben, hätten sie bereits einen Mitarbeiter des Hotels im Verdacht, Liams Dealer gewesen zu sein.

Aufgrund dieses Verdachts soll bereits das Hotel, in dem Liam seine letzten Tage verbracht hatte, von den Behörden gestürmt worden sein. Angeblich wurde der Angestellte gefunden, der Liam Benzodiazepin, ein Medikament gegen Angstzustände, gegeben haben soll. Es wird weiterhin untersucht, ob der Sänger von dem gleichen Mitarbeiter die restlichen Drogen – Kokain, Crack und ein Gemisch aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA – bekommen hat. Für Liams Freunde sei es unvorstellbar gewesen, dass der "For You"-Interpret erneut seiner Drogensucht erlegen war. Wie ein Vertrauter gegenüber Mail Online beteuerte, sei er bereits mehrere Wochen clean gewesen. "Vor Kurzem war er bei einem neuen Psychiater in Florida in Behandlung. Alle um Liam herum hofften, dass er auf dem Weg der Besserung wäre", hieß es da.

Liams Tod löste bei seinen Millionen Fans pures Entsetzen aus – nicht nur, weil er so jung und plötzlich verstorben ist. Auch die tragische Art seines Todes sorgte für Aufsehen: Liam fiel von seinem Hotelbalkon aus dem dritten Stock des Hauses. Die Notärzte vor Ort konnten ihn aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht retten und er verstarb noch am Unfallort. Seit seinem Ableben trauern viele seiner Kollegen aus der Musikbranche öffentlich um Liam – darunter auch seine ehemaligen Bandkollegen Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31). Auch die Partnerin des Sängers, Kate Cassidy, öffnete sich bezüglich ihres Verlustes bereits. Sie verriet, dass sie und Liam nächstes Jahr heiraten wollten.

Getty Images Liam Payne im November 2013

Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne, 2024