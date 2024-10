Wegen Liams Tod: Kate Cassidy ist von Schuldgefühlen geplagt

Kate Cassidy, die Freundin des verstorbenen Sängers Liam Payne (✝31), steht unter Schock, nachdem ihr Partner auf tragische Weise in Argentinien ums Leben kam. Nur Tage vor Liams tragischem Tod in Buenos Aires verließ die Influencerin Argentinien und kehrte alleine nach Miami zurück. Ein Freund von Kate berichtet jetzt gegenüber The Post, dass sie sich nun mit Schuldgefühlen quält, da sie Liam allein gelassen habe. Trotz der inständigen Versuche, ihn zur Rückkehr zu überreden, war Liam noch nicht bereit, das Land zu verlassen. "Sie hat getan, was sie zu dem Zeitpunkt für richtig hielt", verriet der Insider. "Sie hatte keine Ahnung, was passieren würde. Diese Entscheidung wird sie den Rest ihres Lebens verfolgen."

Nach Liams tödlichem Sturz von einem Balkon des CasaSur Palermo Hotels macht sich Kate nun schwere Vorwürfe: "Sie fühlt sich furchtbar. Alle sagen ihr, dass es nicht ihre Schuld war. Man kann einen erwachsenen Mann nicht rund um die Uhr babysitten. Aber aktuell will sie das noch nicht hören." Ursprünglich war ihre gemeinsame Reise nur für wenige Tage angesetzt, doch auf Liams Drängen hin hätten sie ihren Aufenthalt in Argentinien immer weiter verlängert. Nach zwei Wochen habe Kate stark den Wunsch verspürt, zurück in ihre gewohnte Umgebung und zu ihrem Hund nach Hause zu kommen und habe die Abreise durchgezogen, obwohl Liam sie weiter gedrängt habe, zu bleiben.

Liam, einstiges Mitglied der Band One Direction, verstarb am 16. Oktober und hinterlässt eine trauernde Fangemeinde ebenso wie enge Freunde und Familie. Eine Teilauswertung der Autopsie ergab, dass diverse Substanzen zum Todeszeitpunkt in seinem Körper vorhanden waren, darunter Kokain und Benzodiazepine. Die Beziehung zu Kate begann im Oktober 2022 und war seitdem von gemeinsamen Reisen und Erlebnissen geprägt. Freunde der Influencerin betonen, dass sie lange versucht hat, ihm zu helfen, jedoch letzten Endes ihrer eigenen mentalen Gesundheit den Vorrang geben musste. Trotz ihrer tiefen Schuldgefühle fand Kate Trost in den unterstützenden Worten von Liams Fans, nachdem sie auf Instagram ihre Trauer geteilt hatte.

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Influencerin

Instagram / kateecass Liam Payne und seine Freundin Kate Cassidy