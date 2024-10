Zurück zum Original? Natascha Ochsenknecht ist jetzt brünett

Huch, wer ist denn das? Auf den ersten Blick werden viele Natascha Ochsenknecht (60) wohl kaum erkannt haben. Seit Jahrzehnten kennt man die TV-Bekanntheit als Blondine – eine Ausnahme war lediglich eine Phase mit rosa Haaren. Auf Instagram präsentiert sie nun jedoch das Ergebnis eines krassen Umstylings: Natascha trägt jetzt dunkelbraune Haare inklusive langer Extensions. "Warum? Weil ich es kann", schreibt die dreifache Mama zu dem Video.

"Ich hatte es satt, meine Haare ständig blondieren zu müssen", erzählt die Ex von Uwe Ochsenknecht (68) und fügt hinzu: "Ich wollte zurück zu meiner Naturhaarfarbe." Tatsächlich sei die 60-Jährige nämlich nie eine echte Blondine gewesen. Daran konnte Natascha sich aber selber kaum noch erinnern. "Ich wusste gar nicht mehr, wie ich aussehe", gesteht sie. Am Ende des Beitrags hilft sie aber sowohl ihrem eigenen als auch dem Gedächtnis ihrer Fans auf die Sprünge und blendet eine Reihe alter Bilder ein, die den "Diese Ochsenknechts"-Star mit ihrer Naturmähne zeigen. Ihre Community ist begeistert – für ihren neuen Look erntet Natascha eine Menge positive Kommentare. Eine Followerin bringt es auf den Punkt: "Steht dir super, liebe Natascha! Am Ende des Tages bestichst du durch deine Persönlichkeit und der ist die Haarfarbe schnuppe!"

Es bleibt nur zu hoffen, dass ihre Enkel sie mit der neuen Haarfarbe noch erkennen – denn die Schauspielerin ist inzwischen schon vierfache Oma. Mavie (3) und Matteo sind die Kinder ihrer Tochter Cheyenne (24), Snow (3) ist das kleine Mädchen von Sohnemann Jimi Blue (32) und auch Nataschas ältester Nachwuchs Wilson (34) hat ein kleines Mädchen, dessen Name jedoch nicht bekannt ist. Ihre Enkel sind Nataschas ganzer Stolz und sie liebt es, ihre Zeit mit ihnen zu verbringen. Wie wohl sie sich in ihrer Rolle als Oma fühlt, teilt sie durch niedliche Schnappschüsse regelmäßig mit ihren Fans auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht mit ihrer Enkeltochter Snow Elanie Koc

Anzeige Anzeige