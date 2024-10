Bye bye braune Mähne: Lily Collins überrascht mit neuem Look

Lily Collins (35) trägt normalerweise einen braunen Bob, doch für die Produktion des Theaterstücks "Barcelona" in London zeigte sie sich mit einem ganz neuen Look: Der Emily in Paris-Star hat sich in eine Blondine verwandelt! Sie tauschte ihre kinnlangen, dunklen Haare gegen lange, blonde Locken. In einem Post auf Instagram teilte Lily Eindrücke der Voraufführung des Stücks. Die Fans der Schauspielerin überhäuften sie in den Kommentaren mit Komplimenten. "Du siehst fantastisch aus", schrieb eine Person. Ein weiterer Bewunderer kommentierte: "Die blonden Haare stehen dir unglaublich gut!"

Die radikale Typveränderung warf im Netz die Spekulation auf, ob es sich bei Lilys Haartransformation lediglich um eine Perücke handle. Bei den Proben mit Co-Star Álvaro Morte, der aus Haus des Geldes bekannt ist, trug sie ihre Haare nämlich noch kurz. Obwohl die blonde Mähne also wahrscheinlich unecht ist, wird die "Love, Rosie"-Darstellerin mit ihr noch die nächsten zwölf Wochen für "Barcelona" auf der Bühne stehen. Unter den Bildern der Vorpremiere schrieb sie: "Ich bin immer noch ganz aufgeregt nach der ersten Aufführung von 'Barcelona' gestern Abend. Das Gefühl, unsere Show zum ersten Mal vor einem Live-Publikum zu spielen, werde ich niemals vergessen!"

Für die 35-Jährige ist es das erste Stück, das sie am West End in London spielt. In den letzten Jahren sah man sie vor allem in der Hauptrolle der Netflix-Serie "Emily in Paris", was auch in Zukunft so sein wird. Bereits im September wurde verkündet, dass Emilys Geschichte in einer fünften Staffel fortgeführt wird. Im echten Leben hat Lily ihre ganz eigene Lovestory mit ihrem Ehemann, dem Drehbuchautor Charlie McDowell (41), mit dem sie vor Kurzem ihren dritten Hochzeitstag feierte.

Instagram / lilyjcollins Álvaro Morte und Lily Collins bei den Proben von "Barcelona", 2024

Instagram / lilyjcollins Charlie McDowell und Lily Collins, Ehepaar

