Beunruhigend: Til Schweiger verletzt am Flughafen gesichtet

Til Schweiger (60) wurde am Samstagnachmittag, dem 26. Oktober, in besorgniserregendem Zustand am Flughafen von Palma de Mallorca gesehen. Der Schauspieler und Produzent wirkte Augenzeugenberichten zufolge sichtlich angeschlagen. Wie RTL meldet, hatte er deutliche Verletzungen im Gesicht und trug einen Verband an der Hand, als er auf seinen Flug nach Berlin wartete. Weder Til noch sein Management haben sich bisher zu den Umständen geäußert, was Fans und Medien gleichermaßen beunruhigt. Die genauen Hintergründe seiner Verletzungen bleiben daher vorerst unklar.

Bereits Ende Juli machte Til durch gesundheitliche Probleme auf sich aufmerksam, als er mit Krücken von Berlin nach Mallorca reiste. Laut RTL hat der 60-Jährige seit einiger Zeit mit verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. So musste er im April aufgrund einer gefährlichen Blutvergiftung in einem Krankenhaus auf Mallorca behandelt werden – eine Erfahrung, die der gebürtige Freiburger Berichten des TV-Senders zufolge als sehr bedrohlich erlebte und bei der er sogar Angst gehabt habe, ein Bein zu verlieren.

Til, mit vollem Namen Tilman Valentin Schweiger, zählt zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern und Filmemachern. Mit Filmen wie "Keinohrhasen" und "Honig im Kopf" feierte er große Erfolge und erlangte auch international Bekanntheit. Privat ist der vierfache Vater dafür bekannt, enge Bindungen zu seinen Kindern Luna (27), Lilli (26), Emma (22) und Valentin zu pflegen, von denen inzwischen einige ebenfalls erfolgreich im Filmgeschäft tätig sind.

Til Schweiger, Schauspieler

Luna, Til und Emma Schweiger im Januar 2024