Tessa Bergmeier und Jakobs Trennung bahnte sich länger an

Bei Tessa Bergmeier (35) und ihrem Ex Jakob ist alles aus und vorbei. Vor wenigen Tagen gab die Ex-GNTM-Kandidatin bekannt, dass sie und ihr Partner sich getrennt haben. Die genauen Gründe dafür gab sie bislang noch nicht preis, verrät in ihrer Instagram-Story nun aber, dass sie schon länger eine On-off-Beziehung geführt hätten. "Dann habe ich mir gedacht: Jetzt ist auch mal gut", erklärt die Influencerin. Ein Liebescomeback scheint sie auch komplett auszuschließen: "Ich habe mich von Jakob getrennt und das bleibt auch so."

Die 35-Jährige und ihr Ex nahmen als Paar an der aktuellen Das Sommerhaus der Stars-Staffel teil, wurden aber als zweites Duo rausgewählt. Dass Tessa die Trennung noch vorm Wiedersehen publik machte, sei ihr sehr wichtig gewesen, schildert sie im Netz: "Weil ist ja auch blöd so." Viele Fans vermuteten direkt, als das Liebes-Aus bekannt wurde, dass sie und Jakob vom "Sommerhaus-Fluch" getroffen wurden – denn schon einige ehemalige Teilnehmerpärchen trennten sich nach der Show. Die Reality-TV-Bekanntheit stellte aber klar: "Das hat überhaupt nichts mit dem Sommerhaus zu tun."

Tessa und Jakob hatten in der Realityshow allerdings schon ein paar Dispute. So zofften sie sich nach einer vermasselten Challenge. "Du bist nicht bei mir. Du bist nicht mit mir", meinte die zweifache Mutter zu ihrem damaligen Partner. Sie habe sich von ihm gewünscht, sich im Spiel mehr durchzusetzen. Auch kritisierte sie damals ihre mangelnde Zweisamkeit: "Ich möchte, dass wir mehr kuscheln." Jakob ging nicht wirklich auf Tessas Bemerkungen ein. Er betonte im Einzelinterview nach dem Gespräch: "Ich bin, wie ich bin, und so bin ich auch schon immer gewesen."

RTL Jakob und Tessa Bergmeier, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im Sommerhaus der Stars

