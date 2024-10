Verliert Prinzessin Charlotte bei Thronwechsel Royal-Titel?

Prinzessin Charlotte ist die Enkelin von König Charles (75), die Tochter von Prinz William (42) und somit seit der Geburt ein Teil der britischen Königsfamilie. Doch ihren royalen Titel könnte die Neunjährige dennoch unter gewissen Umständen verlieren. Wie der Sender Ossa berichtet, könne es im Falle eines Thronwechsels, also wenn William das Amt des Königs einnimmt, dazu kommen, dass seine Tochter nicht länger eine Prinzessin ist. "Wenn William dann König von England ist, wird sein ältester Sohn George (11) Prinz von Wales sein", erklären die Royal-Experten des Senders. Charlotte stünde dann vorerst angeblich kein königlicher Titel mehr zu.

Anders sehe es für die Kleine aber aus, wenn sie einen Prinzen heiraten würde. "Ihr Recht, Prinzessin von Wales zu sein, verfliegt, wenn ihr Bruder den offiziellen Titel des Prinzen von Wales erhält, weil eine königliche Dame nur dann eine Prinzessin sein kann, wenn sie mit einem Prinzen verheiratet oder die Tochter eines Prinzen ist", heißt es. Charlotte könnte womöglich aber auch in die Fußstapfen von Charles Schwester Prinzessin Anne (74) treten und Prinzessin Royal werden, was ein "besonderer Titel" sei. Diese Betitelung stehe ihr unter zwei Bedingungen zu: Wenn William König wird oder Anne verstirbt.

Prinzessin Anne hat als Prinzessin Royal und Schwester des amtierenden Königs viele Verpflichtungen. So übernahm die 74-Jährige mit der Bekanntgabe von Charles' Krebserkrankung einige seiner royalen Aufgaben und vertrat ihn bei manchen Terminen. So reiste sie beispielsweise im September in die Niederlande, wo sie stellvertretend für den Regenten an der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Schlacht von Arnheim teilnahm. Doch Anne tritt nicht nur als Vertretung für Charles bei verschiedenen Veranstaltungen auf – sie hat auch eigene königliche Verpflichtungen, die sie regelmäßig wahrnimmt.

Getty Images Die britischen Royals im Juni 2024

Getty Images Prinzessin Anne bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

