Trotz der Kritik: Katy Perry plant Zusatztermine für Tour

Sie bekommt von ihren Fans einfach nicht genug! Die US-Popsängerin Katy Perry (39) hat nach ihrem spektakulären Auftritt beim AFL Grand Final in Melbourne angekündigt, ihre "Lifetimes"-Tour 2025 in Australien um weitere Konzerte zu erweitern. Am Donnerstag teilte die Musikerin auf Instagram mit, dass sie zusätzliche Shows in Perth, Adelaide und Melbourne geben wird. Ihre australischen Fans dürfen sich somit auf noch mehr Auftritte der "Teenage Dream"-Interpretin freuen.

Ursprünglich war pro Stadt nur ein Konzert in Sydney, Melbourne, Brisbane und Perth geplant. Aufgrund der hohen Nachfrage fügte Katy bereits vergangene Woche zwei weitere Shows in Sydney und Brisbane hinzu. Nachdem Fans aus Adelaide sich beschwert hatten, dass ihre Stadt zunächst nicht berücksichtigt wurde, reagierte die Sängerin prompt und kündigte dort gleich mehrere Konzerte an. Und das, obwohl die Partnerin von Orlando Bloom (47) kürzlich noch für ihren Auftritt beim Finale der Australian Football League in Melbourne kritisiert wurde. "In Anbetracht des Zustands der Musikindustrie in diesem Land hätte man das Geld sicher besser ausgeben können", regte sich eine australische Sängerin auf Facebook auf.

Die Erweiterung ihrer Tour und die Fan-Nachfrage dürften für Katy ein kleiner Trost sein – denn ihr aktuelles Album "143" stieß bei ihren Supportern nicht gerade auf Jubelgeschrei. Auf Instagram machten einige ihre Enttäuschung deutlich. "Hm, ich habe deine Performance bei den MTV Video Music Awards geliebt, aber dein Album ist ein wenig gefloppt!", lautete unter anderem ein Kommentar. Ein weiterer User schrieb außerdem: "Katy, für jemanden, der 'Teenage Dream' geschrieben hat, erinnert das ganze Album sehr an Jojo Siwa."

Getty Images Katy Perry beim AFL Grand Final 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2024

