Nach Tod ihrer Mutter: Freunde sorgen sich um Nicole Kidman

Nicole Kidman (57) hat Sorgen um ihre Gesundheit ausgelöst, da sie sich trotz persönlicher Trauer in noch mehr Arbeit stürzt. Die 56-jährige australische Schauspielerin ist momentan mit einem vollgepackten Filmplan beschäftigt und hat bereits vier große Hollywood-Projekte gedreht, die dieses Jahr erscheinen sollen. Zudem unterschrieb sie für eine weitere Produktion: die sechsteilige Krimiserie "Scarpetta". Freunde und Kollegen sind besorgt, dass Nicole durch die Überlastung einen Burnout erleiden könnte.

Insbesondere, da Nicole derzeit den Verlust ihrer Mutter Janelle verkraften muss, machen sich Nahestehende Sorgen um sie. Janelle starb im Alter von 84 Jahren, nur wenige Stunden bevor Nicole bei den Filmfestspielen in Venedig als beste Schauspielerin für ihre Rolle in "Babygirl" ausgezeichnet wurde. "Nicole sieht wie immer fantastisch aus, aber sie hat so viel durchgemacht und scheint ihre Trauer zu bewältigen, indem sie sich in ihre Arbeit stürzt", sagte ein Insider dem Magazin Woman's Day. Es wird berichtet, dass sie öfter im Flugzeug schläft als in ihrem eigenen Bett, da ihr Terminplan nonstop gefüllt ist.

Der kürzliche Verlust brachte Nicole nach Sydney, wo sie einige Tage mit ihrer Schwester und ihrer erweiterten Familie verbrachte, um von ihrer Mutter Abschied zu nehmen. Ihr Ehemann Keith Urban (57) sowie die Töchter Sunday Rose und Faith Margaret standen ihr dabei zur Seite. Nicole gab gegenüber Variety zu, dass es ihr schwerfalle, sich vom Arbeitsstress zu lösen und auf sich selbst zu achten, da sie immer das Bedürfnis habe, anderen zu helfen und Arbeit zu schaffen. Sie betonte jedoch auch, wie groß ihre Leidenschaft für die Schauspielerei sei und dass sie den Wunsch hätte, weiterhin kreativ tätig zu sein. "Ich wünschte mir, ich hätte Superkräfte", gestand die Schauspielerin, deren Energie und Hingabe bewundernswert ist. Trotz ihrer beeindruckenden Erfolge bleibt zu hoffen, dass sie sich auch die notwendige Zeit zur Erholung nimmt.

Getty Images Nicole Kidman, 2023

Instagram / nicolekidman Antonia, Janelle und Nicole Kidman

